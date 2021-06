Ingresos por producción petrolera han aumentado un 40% en comparación con 2020

El economista y director de Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, aseguró que durante el primer semestre de 2021 los ingresos por producción de crudo para Venezuela aumentaron en un 40% en comparación con el año 2020.A través de una entrevista ofrecida al Circuito Éxitos, Oliveros señaló que si bien ha habido una mejora, el 2020 «fue un año muy duro por la pandemia y poca producción petrolera», el país sigue manteniendo niveles de elaboración de petróleo muy «exiguos» y lo que están haciendo (analistas) es una evaluación de los últimos meses.

A su juicio, con las condiciones geopolíticas y las sanciones que tiene Venezuela, «el flujo de ingresos no entra por los canales regulares, son opacas, poco transparentes y, aunque eso se traduce en bienestar para la gente, sigue siendo muy pequeño para hacerle frente a las necesidades y carencias que tiene la economía y el Estado venezolano: salud pública, servicios públicos», expresó.

¿Seguimos siendo importantes para la Opep?

«Seguimos estando allí, pero no tenemos el mismo peso. Estamos en los últimos lugares de producción petrolera y aunque Venezuela tiene un potencial enorme, con reservas enormes, tenemos una ventaja competitiva pero, por la condición de país que tenemos, no las estamos aprovechando», afirmó.

No obstante, el director de Ecoanalítica, resaltó que la dinámica de crudo en el mundo, está cambiando. «Actualmente tenemos un mundo más sensible a cambios climáticos, a controlar las condiciones de carbono, está cambiando la matriz energética y la forma tradicional en cómo hemos manejado el petróleo está quedando atrás». Oliveros considera que Venezuela debe ir encaminada a pensar en estos cambios porque «la dinámica energética no para y cuando volvamos a darle la importancia al mercado petróleo, mañana podemos ver algo distinto a lo que ya estábamos acostumbrados», agregó.

Oliveros añade que si bien el crudo ha tenido un impulso «muy fuerte» en los últimos meses, este crecimiento se podría detener o moderar un poco porque algunos países siguen en una situación crítica con los niveles de contagio por el coronavirus y su ritmo de la vacunación. En el caso de Venezuela, el especialista piensa que el país debería tener la capacidad de comprar las vacunas suficientes e inmunizar a la mayoría de la población. «Estamos vacunando a la gente sí, pero con poca transparencia y el Gobierno demuestra que no puede manejar el tema de las vacunas, debe tener un plan bien armado y poder llegar así al final de año con el grueso de la población vacunada. Ahí debe estar la prioridad», enfatizó.

La vacunación en Venezuela

Hablando de las vacunas… ¿cómo se realiza una transacción de un país?, esto en referencia a que la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, afirmó que los fondos habían sido bloqueados.

«Eso es muy sencillo. Dependerá de cómo los países manejen sus cuentas, bien sea por el ente encargado de salud o su Banco Central. Se hace una transferencia y ya. En el caso de Venezuela que tiene sanciones, hay una preocupación en el manejo de los recursos y con esto se cuidan mucho los bancos, que tienen un doble rol con respecto a las sanciones y no pueden violar las normas porque les podrían quitar sus licencias. Los bancos se esmeran demasiado para evitar ser sancionados. Hay una sobrevigilancia y creo que la gente de Covax ha debido tener un poco más de flexibilidad por el tema de la pandemia porque no todos los bancos operan de la misma manera», dijo.», apuntó Oliveros.