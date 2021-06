Este 18 de junio, las colas para inmunizarse seguían largas en el Polideportivo de Maturín, donde al menos dos mil personas por día acudieron a solicitar la primera dosis contra del COVID-19. Las autoridades reportan la vacunación de 29.751 personas

Por: El Pitazo

