La comida aumenta pese a que el dólar ha tenido poca variación, según consumidores

El dólar ha tenido poca variación recientemente, no obstante los precios de la comida en Venezuela han aumentado, de acuerdo a declaraciones de consumidores brindadas este viernes al diario 2001.

La consumidora Iris Ortiz expresó que “aumentó todo, harina de maíz, azúcar, arroz, pasta alimenticia, artículos de limpieza subieron de Bs 1 millón hacia arriba. La harina estaba en Bs 2 millones 300 mil y ahora Bs 3 millones 100 mil”.

En ese sentido agregó que aunque “esté estable el dólar o no, igual suben los precios y hasta en dólares. Como no hay control la gente aumenta lo que quiere. Estoy en el local de los chinos a ver si consigo algo más barato. Hay que caminar, ya no es como antes”.

Mientras que Yanet Gómez indicó que “el precio de la carne y los embutidos aumentó 40%. Si el dólar se mantiene estable cómo se explica que la carne va para arriba y el costo de mantequilla, azúcar y café se mantienen y los huevos bajaron de Bs 4 millones 800 mil a Bs 3 millones 800 mil el medio cartón”.

Este viernes el dólar paralelo cerró en Bs 3.145.298,67 de acuerdo a la cuenta de Instagram @enparalelovzla, mientras que el dólar oficial cerró en 3.138.598,81 bolívares, según el BCV.