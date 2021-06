Perú | Carnecitas (18/06/2021) – La Razón

Fujimorismo deja solos a los que piden nuevas elecciones y centra lucha en que JNE resuelva impugnación de actas

El vocero de la campaña electoral de Fuerza Popular, Miguel “Miky” Torres dijo que su grupo no comparte los pronunciamientos que proponen la realización de nuevas elecciones para resolver la aparente crisis electoral, como lo han planteado ocasionales aliados suyos como “Vitocho”, García Belaunde, Ricardo Burga y Jorge Montoya. Más bien dijo estar convencido de que la situación se puede revertir con la evaluación de hasta 946 pedidos de impugnación de actas electorales irregulares hechos por FP.

Habeas data, nueva batalla legal

Luego de desembarcarse de la propuesta de nuevas elecciones, Fuerza Popular, a través del jurista Domingo García Belaunde, anunció ayer una nueva batalla, la presentación de una demanda de habeas data contra la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para que ponga a disposición la lista de electores, a fin de verificar la inautenticidad de las firmas de muchos votantes que habrían sido suplantadas, razón por la cual se han presentado las peticiones de impugnación de actas.

“Es un recurso constitucional”

García Belaunde, hermano del excongresista Víctor Andrés García Belaunde, remarcó que el hábeas data “protege el acceso a la información” que la ONPE está negando y que es una acción “para defender la información a la cual tienen acceso los ciudadanos” que está consagrada en la actual Constitución de 1993. A su criterio, esta demanda debería ser revisada con rapidez por el sistema de justicia porque, subrayó, no se pueden realizar reclamos sin el acceso a las fuentes.

Demanda sin futuro

La demanda anunciada por Domingo García Belaunde, no las tendría todo consigo, porque según el también jurista Omar Cairo, el pedido de información a la ONPE es “imposible jurídicamente”, en razón a que el JNE ya resolvió una apelación en la que resolvió que no procede solicitar padrones a la ONPE. “El JNE no puede resolver unas apelaciones con un criterio, y otras con un criterio distinto”, dijo en su cuenta Twitter.

((NOTA 5)))

En juego 250 mil votos

Corresponde destacar respecto a los 946 pedidos de impugnación de actas electorales planteadas por Fuerza Popular, el vocero de Fuerza Popular, Miguel Torres, explicó que se refieren a los resultados de 1,119 mesas electorales, los que por tener, entre otras irregularidades firmas que no corresponderían a los votantes, urge tener acceso a la lista de electores en poder de la ONPE, para confirmar estas presuntas irregularidades.

Pelota en cancha del JNE

A propósito del planteamiento de Torres, el analista político, Ángel Delgado Silva, considera que al JNE le corresponde la decisión de ampliar los plazos de recepción de pedidos impugnación de actas electorales presentadas desde el miércoles 9, fecha de vencimiento del plazo, hasta el viernes siguiente, y disponfa que estos sean formalmente recibidos y evaluados, de los cuáles según trascendió más de 200 han sido declarados improcedentes, la mayoría por extemporaneidad.

Alegación fuera de plazo

El asesor técnico de Perú Libre, Aníbal Torres, en respuesta a FP, sostuvo por un lado que el acuerdo del Pleno del JNE, para ampliar el plazo de presentación de recursos de nulidad que hizo inicialmente y después dejó sin efecto, “nunca entró en vigencia”, porque nunca se publicó ni se notificó, y en relación al pedido para que el JNE solicite el listado de electores para verificar la autenticidad de las firmas, dijo que se trataría de una alegación presentada fuera de plazo de ley.

Las cifras verdaderas

Al cierre de esta edición, fuentes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE reportaron que hasta las 6 de la tarde del miércoles 06 de junio, fecha en que venció el plazo para presentar nulidades e impugnaciones, el partido Fuerza Popular ingresó dentro del plazo legal 946 recursos de impugnación y otros 777 fuera del plazo de ley. Del grupo de 946 un total de 91 han sido rechazados y otros 701 ya fueron resueltos, trascendiendo que ninguno de los fallos emitidos ha sido favorable a Fuerza Popular.

Montoya y Cueto denunciados

Más de 300 ciudadanos interpusieron denuncia penal contra los congresistas electos por Renovación Popular (RP), almirante (r) Jorge Montoya, almirante (r) José Cueto y los conductores de televisión Beto Ortiz y Phillips Butters, por los supuestos delitos de conspiración para sedición, grave perturbación de la tranquilidad pública y asociación ilícita para delinquir, a raíz de haber hecho llamados para desconocer los resultados de la segunda vuelta electoral y convocar a nuevas elecciones.

“Muerte a Castillo” (sic)

Los denunciantes, con las firmas de los abogados Edison Tito, Raúl Noblecilla, Julio Arbizu y Rodrigo Noblecilla, reseñan como agravantes, en el caso de Jorge Montoya, haber pedido públicamente “muerte a Castillo” y “muerte a Cerrón”; en el caso de José Cueto, por manifestar que el “totalitarismo radical y comunista de Pedro Castillo destruirán al país”. Y respecto a los conductores televisivos, Ortiz y Butters, por calificar públicamente al presidente del JNE, de “juez rojo y terrorista”.

Dolor de cabeza de Cerrón

El líder del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, sale de un dolor de cabeza y entra a otro, porque a los juicios por presunta corrupción, contra los cuáles ha presentado habeas corpus, se ha añadido una investigación a las gestiones de los gobernadores, la suya y las de Vladimiro Huaroc, Ángel Unchupaico y la actual de Fernando Orihuela, por incluir funcionarios que integraban la banda de traficantes de licencias de conducir “Los dinámicos del centro”. Entre los detenidos y prófugos, hay 7 militantes de su partido.

Pertenecientes a Perú Libre

De los implicados que pertenecieron a la gestión de Cerrón, hay cuatro que tendrían participación principal de las actividades de la banda desbaratada. Ellos son los exdirectores de Transportes, Eduardo Reyes y José Bendezú Gutarra, así como los funcionarios Waldys Vilcapoma y Arturo Cárdenas. Estos dos últimos llegaron a ser candidatos a congresistas en las últimas elecciones sin ser electos. Cárdenas se desempeñaba además como secretario de organización de Perú Libre.