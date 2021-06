Sociedad civil y docentes piden el rescate de la UDO Nueva Esparta

La sociedad civil y docentes de la Universidad de Oriente núcleo de Nueva Esparta exigen a las autoridades del Ministerio de Educación Universitaria la recuperación de las instalaciones de este recinto educativo.

En este sentido, durante su recorrido por las instalaciones de la Udone; el ex rector Pedro Cabello Poleo lamentó el deterioro del recinto que se ha visto afectado por la delincuencia y la falta de recursos.

Asimismo, pidió a las autoridades que rigen la educación superior, el envío de las asignaciones para poder recuperar esas instalaciones.

Afirmó que los autobuses para el transporte de los estudiantes y el comedor universitario, se encuentran desmantelados, lo que dificulta la vuelta a las aulas de los alumnos de las diversas carreras.

“Una democracia sin universidad, no es democracia. Si no hay universidad no hay democracia y no hay alma en un país. Esto es lo que estamos padeciendo en este momento. Quiero en nombre de todos los estudiantes y profesores solicitar el apoyo de todo el pueblo al núcelo y aunar esfuerzos para ayudar a la reconstrucción de sus espacios físicos”.