Gaby Spanic habló sobre el polémico tratamiento que se hizo en el rostro (Imágenes)

La actriz y empresaria venezolana Gaby Spanic, reveló recientemente cuáles son los procedimientos que utiliza para cuidar su rostro y evitar el envejecimiento.

A sus 47 años de edad, la actriz ha decido hacerse diferentes tratamientos alternativos. Así fue como confesó cuál es el procedimiento estético al cual se sometió.

En una reciente entrevista con los medios de comunicación, Spanic contó: «En estos días me puse un hilito de este lado porque como duermo de este lado, ya se va hundiendo esa parte de la cara. Entonces, estos son hilos quirúrgicos. Me hicieron una armonización de rostro… Si me aplico estas cosas que no son invasivas. Es un hilo quirúrgico que con el tiempo te va produciendo tu propio colágeno y va devolviendo tu músculo a tu lugar porque cuando avanza la edad viene la gravedad«.

La latina cuenta que «en esta época sí podemos evitar cirugías, tener tratamientos no invasivos» que permitan mantener la piel en mejores condiciones. Asimismo y a parte de este procedimiento, reveló otros que también utiliza: «Me hago radiofrecuencia, cuando te inyectas tu propia sangre, las plaquetas«.

«Soy una mujer que me cuido mucho, de toda la vida. Me encanta, me pongo toneladas de cremas… Me cuido muchísimo, hago ejercicio. Existen muchas opciones para evitar las cirugías«, agregó.

Únete a nuestro Canal en Telegram