Kevin Durant y su récord histórico en Playoffs

El jugador de los Brooklyn Nets, Kevin Durant anotó la cifra mas grande de puntos en la historia en un último juego de playoffs de NBA.

Kevin Durant terminó el juego con 48 puntos, cifra que le permite convertirse en el jugador que ha anotado mas puntos en un juego decisivo de playoffs de la NBA. Además sumó 9 rebotes y 6 asistencias.

Aquí el dato:

Kevin Durant’s 48 points are now the most in a Game 7 in playoff history pic.twitter.com/tPnrrtUn1i

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) June 20, 2021