Perú | César Acuña rechaza la moción de censura a la Mesa Directiva

“Como líder de Alianza para el Progreso, no estoy de acuerdo con la censura (moción) a la actual Mesa Directiva.”, publicó Acuña.

La tarde del 18 de junio, los congresistas Kenyon Durand Bustamante, de Acción Popular; César Gonzáles Tuanama, de Descentralización Democrática, y Carlos Mesía Ramírez, de Fuerza Popular, presentaron una moción de censura contra la presidenta del Parlamento Mirtha Vásquez y los dos vicepresidentes Luis Roel y Matilde Fernández. Ante esto, muchas personalidades políticas han mostrado su postura. También lo ha hecho César Acuña, ex candidato presidencial de Alianza para el Progreso (APP), quien manifestó estar en contra de esta idea.

“La crisis que afecta a nuestro país no está para generar más incertidumbre política. Como líder de Alianza para el Progreso, no estoy de acuerdo con la censura a la actual Mesa Directiva. Debemos estar a la altura de lo que el Perú necesita. Soluciones y no más discordia”, escribió Acuña en su cuenta de Twitter.

La próxima semana no será posible llevar un Pleno, debido a que será de representación. Es así que la moción se debatirá y votará el miércoles 30 de junio, tal cual lo indicó Vásquez Chuquilín. “Nosotros tenemos la mejor disposición de que la misma sea votada como corresponde en el pleno de este Congreso. Por esas razones, y conforme lo establece el reglamento, vamos a dar cuenta de esta moción de censura como primer punto de la primera sesión siguiente que sería el 30 de junio de acuerdo a lo estipulado en el reglamento”, expresó Vásquez tras levantar la sesión del Pleno de esta semana.