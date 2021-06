Protestan en entrada del Hotel Alba Caracas por suspensión de jornada de vacunación

1209343

Caracas.- La mañana de este domingo 20 de junio, un grupo de unas 500 personas protesta en la avenida México de Caracas, en las adyacencias del Hotel Alba Caracas, por la cancelación imprevista de la jornada de vacunación a personas mayores que habían sido citadas para recibir la segunda dosis de inmunización.

De acuerdo a la información recibida por los usuarios de las redes sociales, fueron notificados de que no serían atendidos porque el personal no está disponible por tratarse del Día del Padre.

En uno de los videos publicados en Twitter, algunos usuarios discuten con funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) para reclamar por qué no se tomó en cuenta que este domingo sería Día del Padre y programar mejor las jornadas.

«Yo no vine porque a mí me provocó. Yo vine porque me citaron para hoy 20 de junio para la segunda dosis», reclama una señora de la tercera edad presente en el sitio.

