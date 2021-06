Adriana Azzi: Horóscopo del 21 de junio de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 21 de junio de 2021 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: Fama.

Número de suerte: 981

Celebraciones y alegrías por firma de documento o la inscripción en una casa de estudio. Vencerás y traerán nuevos frutos el trabajo realizado. Esta semana será muy positiva ya que se concreta algo que estabas buscando. Recibes un correo de una entidad bancaria donde te aprueban un crédito.

Trabajo: Cuidado con el personal que está trabajando en tu negocio. Cambio de ramo en lo que haces.

Salud: Falta de apetito.

Amor: Nuevos amigos. La rueda de la fortuna te acompaña en una cita. Cierras un ciclo inicias otro.

Parejas: El amor lo hace todo. Nuevas enseñanzas. Cambio de rutinas. Cuidado en sitio de mucha agua.

Solteros: Nuevas decisiones. Estás presentando en sitio público que debes convencer a los presente.

Mujer: Cuidado con el dinero que invierte ya que tienes muchos gastos. Consigues el amor perfecto.

Hombre: Viajes. Hombre joven que te busca. Nacimientos. Celebraciones. Inicias los ejercicios.

Consejo: Baños con esencia de mandarina y un girasol.

Tauro

Palabra clave: Rivalidad.

Número de suerte: 172

Amigos que se reúnen donde cada quien toma su camino. Te pedirán que seas claro (a) y franco en una reunión que se realiza cerca de un edificio de ladrillos. Delegas tareas a otros por falta de tiempo. Es un hecho, te dan el cargo que buscas o lo que te merece y con una buena remuneración.

Trabajo: Cuidado con negocios que no son seguros. Das un dinero y no te responden con la mercancía.

Salud: Dolores de cabeza.

Amor: Recuerdos con amigos escuchas música y compartes. Controla los celos. Inestabilidad.

Parejas: Madre que te busca. Embarazo en puerta de la casa. Dinero que recibes de una mujer.

Solteros: Asistes a la inauguración de negocio de una familia. Algo con el viaje pendiente. Cambios en tu vida.

Mujer: Salidas nocturnas. Compras ropa perfecta para un evento. Disfrutes de comidas.

Hombre: Hombre que te busca. Negocios o empleo. No puedes detenerte por otros. Un nuevo escenario.

Consejo: Vence los obstáculos.

Géminis

Palabra clave: Momentos.

Número de suerte: 639

Cuidado con lo que dices ya que habrá personas que no están interesados en seguirte. La sabiduría es una cualidad importante. No hagas tanta bulla para llamar la atención igual te ven. Serás presentado ante un grupo de trabajadores. Reunión con muchas personas de poder y habrá decisiones.

Trabajo: Un triunfo laboral y que lo celebras. Haces una venta muy positiva. Cumple con tus obligaciones.

Salud: Malestar en la garganta.

Amor: Niños que te esperan. Un nuevo equipo en tu vida. Alguien que se va de tú lado que será más bien positivo.

Parejas: Sale el sol. Inicios de negocios. Algo en una tienda de juguetes. Nuevas emociones con niños.

Solteros: Sientes que los negocios están detenidos. Nadie como la familia busca ayuda en ese lugar donde te quieren.

Mujer: Estarás ahorrando dinero por gastos pendiente. El amor llega a tu vida. No metas personas extrañas en tu casa.

Hombre: Ganancias. No te lamentes tanto. Debes cancelar una deuda pendiente pero espiritual.

Consejo: No te pases de listo (a).

Cancer

Palabra clave: Éxitos.

Número de suerte: 248

No vale la pena enfrentarte a los demás de igual manera se van, maneja las situaciones con cautela y utiliza la intuición. Cuídate de traiciones con personas de poder o de gobierno. Recibes propuestas que te harán aumentas tus ingresos. Piensa bien las cosas ante de comprometerte.

Trabajo: Consigues unos papeles extraviados. Alguien te ayuda pero esa persona siente algo por ti.

Salud: Dolor en un dedo.

Amor: Tendrás una aventura que se consolida es algo que no esperas. Recibes flores de mucho colores.

Parejas: Aléjate de personas conflictivas. Abre tu mente para aclarar las cosas. Viajes a tierras caliente.

Solteros: Inicias un negocio con una mujer donde será muy próspero y tendrás el dinero para algo que quieres.

Mujer: Se fortalece una relación. Una persona que te da un negocio. La revisión en tu carro es importante.

Hombre: Visitas inesperada. Viajes por paseos. Nuevas ventajas. Estarás vestida para evento especial.

Consejo: descansa examina recupera fuerza.

Leo

Palabra clave: Victoria.

Número de suerte: 856

Planificas una inversión de una vivienda. Estas soñando despierta. Persona joven que llega a tu casa buenas noticias de dinero. Cuídate de malestar en sitio público. Situaciones negativas que se caen. Este es el momento de hacer las cosas a tu favor y disfrutarlo hazlo. No discutas en la calle.

Trabajo: Cuidado con tus ideas. Consigues algo importante. Ganarás en una competencia por ideas pero debes trabajar.

Salud: Cansancio.

Amor: Una persona que llega de otra ciudad que le da un cambio a tu vida. Alegrías.

Parejas: Logros. Decisiones apresuradas de cuidado. Si alguien se va déjalo. Viaje a casa de playa.

Solteros: Nuevas propuestas en tu vida. Documento que detiene una transacción.

Mujer: No pierdas el tiempo muévete. Los cambios están y no espera. Viajes disfrute en familia.

Hombre: No seas intransigente. Pasas por momentos difíciles. Nuevas terapias. Un amigo que te busca.

Consejo: Haz el bien no mires a quien.

Virgo

Palabra clave: Acciones.

Número de suerte: 000

Cuídate de situaciones críticas donde debes mantenerte lejos. Si ya tomaste una decisión no puedes detenerte. Serás ganador en algo que haces. Busca un libro una taza de té y vete a tu cuarto y relájate. Debes asumir las responsabilidades con tus compromisos. Te invitaran a Salir.

Trabajo: Cambios y renovaciones. Nuevas aventuras. Ten confianza en lo que trabajan contigo.

Salud: Dolores de espalda.

Amor: Apertura en nuevas relaciones. Renace la confianza. Viajes por disfrute algo en una piscina que no olvidas.

Parejas: Cuídate de personas que hacen dos caras. Utiliza tu intuición. Algo con crédito o préstamo dinero que llega para ti.

Solteros: Cambio en fecha. Una sociedad clara y buena. Trabajo en el extranjero. Nueva evolución.

Mujer: Cambios en tu casa en colores y verás los beneficios. Nuevos proyectos fuera de tu ciudad.

Hombre: No le hagas caso a chismes tú sabes quién eres. Te dan una condición para entregar algo pero lo sabrás manejar.

Consejo: Haz nuevas actividades relajantes.

Libra

Palabra clave: Prudencia.

Número de suerte: 099

Nuevas energías y cambios. Mantén la calma. Llegó el momento de enfrentarte a una persona. Cuídate de las mentiras. Te preocupas por una persona cercana muy joven estarás recordando el pasado. Compra de ropa urgente por evento. Debes hacerte una limpieza espiritual.

Trabajo: Cambios. Nuevo cargo con buena remuneración no esperado. Tienes protección espiritual.

Salud: Nada relevante.

Amor: Exigirás respeto a tu vida privada. Tomas una decisión aplicando la lógica. Logros afectivos.

Parejas: Muévete no te detengas es el momento. Evita discusiones en público por celos.

Solteros: Sale el sol para ti y serás el triunfo total maneja la energía del amor. Nuevas alianza.

Mujer: Compras con amigos y familia. Amiga que te pide que le ayudes en algo. Ten cuidado a dónde te mudas.

Hombre: Nuevo secreto. Cuidado, no le des importancia, a nadie por chisme. Viaje a sitio de mucho frío.

Consejo: No hagas nada apurado.

Escorpio

Palabra clave: Libertad.

Número de suerte: 188

Cancelas deudas. Inicias un negocio con líquido. Algo que esperas y se te da. No salgas de noche. Te vas alegrar por una persona que superas. Sueños que se hacen realidad. Cambios. Alegrías y celebraciones. Algo con una mercancía. Veras los cambios en una entrevista de trabajo.

Trabajo: Nuevas comunicaciones. Cuidado con estafadores. Persona morena de cuidado en tu oficina.

Salud: Revisar la hemoglobina.

Amor: Conversas largamente con el ser amado y aclaras una situación en sitio de comida.

Parejas: Veras algo curioso en tu carro. El cariño es importante en la familia. Reunión familiar con alegrías.

Solteros: Cuidado con el dinero que prestas. Un negocio que se activa. Firma de contratos. Te llegan sorpresas.

Mujer: Algo con ropa de colores claro. Dejas a personas que no son honestas contigo.

Hombre: Es importante ser sincero con quien está a tu lado o compartes muchas cosas.

Consejo: Pídele a tu Ángel de la guarda no lo dejes a un lado.

Sagitario

Palabra clave: Aventura.

Número de suerte: 840

No consumas algo que no te mando un médico. Analiza las ideas en lo económico. Ten calma y serenidad en lo laboral. No tengas relaciones en tu sitio de trabajo. Hay una persona cercana que te da buenas noticias. Debes analizar una información que llega a tus manos.

Trabajo: Estas muy callado en una reunión laboral por molestia de lo que está sucediendo. Se abren los caminos.

Salud: Indigestión.

Amor: Decepciones que logras equilibrar. Te unes más al equipo donde estas. Deja que las cosas pasen o se calmen los ánimos.

Parejas: Debes tener más calma en lo que haces. Una bendición en tu vida. Éxitos logros y triunfos.

Solteros: Viajes de ida y vuelta por negocio o trabajo. Tristeza por familiar que se va. No pierdas la esperanza.

Mujer: Compra de ropa blanca. Buenas energías. Sentirás que vas en buen camino. Reconciliación en puerta.

Hombre: Viajes de ida y vuelta. Reuniones fiestas. Celebraciones. Amigo que te presenta un negocio importante.

Consejo: No pierdas las esperanzas.

Capricornio

Palabra clave: Pasión.

Número de suerte: 719

Deja los celos. El amor de tu vida llega. Inicias un nuevo negocio. No te alejes de tus seres queridos. Asiste a una terapia que será muy positiva. El sol sale para ti. No aguantes más cosas con energías negativas. Debes hacer un cambio en todo hasta con los amigos.

Trabajo: Tus compañeros no quieren aceptar las órdenes de los superiores cuidado con lo que dices.

Salud: Mejorando.

Amor: Llega a tu vida una personal especial y llena tus expectativas. Distanciamiento con amigos o vecinos.

Parejas: La poca entrada de dinero ocasiona problemas con tu pareja. Alejamiento que te mortifica.

Solteros: Tendrás la oportunidad de invertir en dinero. Te regalan un libro. Viaje por carretera.

Mujer: Mudanzas. Vences una situación difícil. Recibes un dinero. Alegrías por amigo que sale en libertad.

Hombre: Nuevos caminos. Inicias algo deportivo. Recibes ayuda espiritual. Cuídate de alergias.

Consejo: No tengas miedo.

Acuario

Palabra clave: Aventura.

Número de suerte: 601

Sales de malas energías o rachas. Hombre de poder y amigo que está pendiente de ti y te entrega algo que estas esperando. Regresas de viajes con muchas cosas positivas. Debes ver lo que en verdad debes hacer en tu vida. Cosas que debes cambiar. Logras perdonar a alguien.

Trabajo: Nuevas actividades. Momentos de evolución. Cancelas deudas de materiales de oficina.

Salud: Hacer ejercicios.

Amor: Te sientes mal por no lograr que alguien cambie de actitud. No discutas con nadie cálmate.

Parejas: Apatía frente al ser amado. Discusiones por necedades. Vivirás nuevas relaciones.

Solteros: Recibes llamadas importantes que esperas por una mudanza o cambio de sitios.

Mujer: Hermano te brinda apoyo económico. Te molestaras ya que te quieren imponer normas.

Hombre: Recoges lo que sembraste. Compra y venta de mercancía. Viajes de placer.

Consejo: Ten buen humor.

Piscis

Palabra clave: Líder.

Número de suerte: 729

Reunión con personas que no tienen poder pero se mueve dónde está. Nuevos compromisos. Remodelaciones en tu casa. Compra de unas sábanas. Deja a un lado lo que te estrese. Debes revisar los carros. Inicias un negocio de comida. No sufras por el que se fue.

Trabajo: Familiar te busca para ofrecerte un empleo fuera de la ciudad. Te dan ayuda inesperada acéptala.

Salud: Dolores abdominales.

Amor: Logras conquistar a un ser muy especial. Tienes las herramientas en las manos.

Parejas: Vences una situación y te ganas lo esperado. Aplicas nuevas estrategias en negocio.

Solteros: Buscaras a una persona que te gusta cuidado como le hablas. Celebraciones en el entorno.

Mujer: Recibes ayuda de una mano extraña escucha lo que te ofrecen. Hombre de poder que te busca.

Hombre: Cuídate de embarazos no deseados. Niños que esperan por lo que ofreciste. Un nuevo empleo.

Consejo: Utiliza tu intuición. Magia.

