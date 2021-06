Capriles, a Bloomberg: El adversario debe entender que salir del poder no significa una sentencia de muerte

El excandidato presidencial, Henrique Capriles, aseveró este viernes que “se necesita” que el adversario, en este caso Nicolás Maduro, “entienda” que salir del poder “no significa una sentencia de muerte”. Además reiteró que el “único camino” para solucionar la crisis del país es por medio de un acuerdo.

“Ese acuerdo debería terminar en reinstitucionalizar el país, en elecciones que permitan al pueblo expresarse. La elección del 21N, creo que la oposición que formo parte debe reconstruir el camino del voto. Lo que queda al final es el voto, es expresarse. Eso lo hemos tratado de ir construyendo con el otro lado. Se necesita que el adversario entienda que salir del poder no significa una sentencia de muerte, no significa perder todo. El único camino que tenemos es el acuerdo”, expresó Capriles en una entrevista en exclusiva con Bloomberg.

El dirigente sostuvo que son 22 años “de conflicto. En mi carrera política siempre he discrepado de este régimen. He paseado por todas las alternativas, y después de 22 años no significa que estemos cansados, ni que estamos cediendo. Yo cansado no estoy. Creo que solamente tenemos una alternativa a tener una solución, no hay dos o tres. Estos últimos tiempos para mí han sido de aprendizaje y entender que la única oportunidad de desmontar el conflicto existencial en Venezuela, es necesariamente buscar puntos de acuerdo. Nunca hubo tantos pobres, nunca le ingreso fue tan bajo, nadie de las personas que vemos aquí han sido vacunados, muchos no tienen dinero para un tapabocas. Nuestra obligación es poner las fantasías a un lado y apostarle a un acuerdo, pero todo lo que se discuta debe ser un proceso discreto, porque en televisión los venezolanos cada vez van a creer menos en la política”.

“Es importante que periodistas del extranjero vean la realidad del país, me gustaría que fueran más lejos de Caracas donde la situación es aún más difícil. Aquí ven la situación de pobreza que viven la mayoría de los venezolanos, un país que se ha empobrecido”, acotó.

La situación de Venezuela “está en una cuerda muy delgada, que no se ha roto, pero puede romperse”



Capriles negó una vez más su postulación al 21N. “La gente puede pensar que estoy en campaña, pero no tengo ninguna intención de participar en la elección del 21N. Nunca perdí una elección en este estado, el estado Miranda, desde el punto de vista político el estado más importante del país”.

“Muchas cosas son diferentes ahorita que hace poco más de dos años. Ya Trump no está en el poder. Yo no estaba de acuerdo con lo que decía la administración Trump de que las sanciones iban a sacar a Maduro del poder. Nunca estuvo planteada una intervención militar en Venezuela, sin embargo hubo personas que se hicieron expectativas, Trump se convirtió en una suerte religiosa para algunos venezolanos. Hay gente del lado de Maduro que está consciente de la crisis del país. Incluso los soldados no están comiendo bien, están hasta más flacos que yo y a mí me dicen el flaco. La situación de Venezuela está en una cuerda muy delgada, que no se ha roto, pero puede romperse”, agregó.

El exgobernador del estado Miranda sostuvo que en la oposición “somos demócratas, pero no por eso debemos pensar igual. Hay gente que le encantaría que viniera una invasión de EEUU, que les encantaría que llegara una fuerza de otros países, no estoy de acuerdo con eso. En 2013 se me acusa de no haber confrontado, cosa que es falsa. No estoy de acuerdo con esas posiciones, porque al final los muertos, que no deben ocurrir en este siglo, las primeras personas que caen son las más pobres, las más vulnerables. Hay otros que no creen en la posibilidad de una negociación. Hemos cometido errores que han sido muy costosos, cada vez que hemos avanzado hemos caído en un callejón, hemos fortalecido a Maduro en su posición de poder”.

Haga click aquí para leer la nota completa y ver el video de la entrevista a Capriles en Bloomberg