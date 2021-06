Equipos a los que iría Joel Embiid si es cambiado por los Sixers

En este artículo estaremos viendo los equipos que iría Joel Embiid de ser cambiado por Philadelphia Sixers en la NBA.

El centro Joel Embiid es un jugador que está siendo muy deseo por varios equipos de la NBA, ya que podría ser cambiado por Philadelphia Sixers el siguiente verano en la NBA.

Joel Embiid tiene mas probabilidad de ir al equipo de Golden State Warriors y es uno de los conjuntos que mejor le conviene a él, ya que estas falta de jugadores su posición actualmente en la NBA.

Aquí el dato:

Odds have also surfaced on potential destinations if Joel Embiid gets traded, via @betonline_ag:

Blazers – 2/1

Rockets – 5/2

Warriors – 3/1

LAKERS – 4/1

T’Wolves – 5/1

Pacers – 6/1

Pelicans – 7/1

— Ryan Ward (@RyanWardLA) June 21, 2021