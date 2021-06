España | ¿Cuánto dinero se lleva Jon Rahm por ganar el US Open de golf?

Jon Rahm, flamante campeón del US Open de golf, no sólo ha hecho historia al convertirse en el primer español que conquista este Major, sino que se embolsará un premio de 2,25 millones de dólares por ganar este torneo que reparte un total de 12,5 millones en premios para los mejor clasificados.

Sin duda alguna el Abierto de Estados Unidos de golf es uno de los torneos mejor dotados económicamente del PGA Tour, el circuito estadounidense que acapara a todas las estrellas del golf mundial.

El US Open, recientemente conquistado por Jon Rahm, pone en juego una bolsa de 12,5 millones de dólares. Es, de hecho, el premio de mayor cuantía de los cuatro campeonatos principales de golf del mundo, los denominados Majors (Masters de Augusta, British Open, PGA y US Open), aunque no llega a los 15 millones que reparte The Players, considerado como el quinto gran torneo anual de este deporte tanto por los premios que reparte como por el campo en el que se disputa.

Del total de los 12,5 millones de dólares que reparte el US Open de golf, ¿cuánto se embolsa Jon Rahm? Pues la nada despreciable suma de 2,25 millones de dólares. El subcampeón, Louis Oosthuizen, consigue un premio de 1,35 millones. El premio total que se reparten los cinco primeros clasificados es de 5,5 millones. Harris English, que ha sido tercero en el US Open, se embolsará 861.457 dólares.

Jon Rahm: «Esto va dedicado a un amigo periodista que murió por Covid» https://t.co/5wFcl3VOpx — okdiario.com (@okdiario) June 21, 2021

Todos los premios que reparte el US Open coinciden exactamente con los de la edición de 2020, cuando Bryson DeChambeau fue el ganador en Winged Foot.

Hasta antes de este US Open, Jon Rahm llevaba unas ganancias acumuladas sólo en el PGA Tour de 25,9 millones de dólares en su carrera, una cantidad que sube ahora hasta los 28,4 kilos.

¿Por qué Jon Rahm ha acumulado más de 28 millones de dólares en premios en Estados Unidos? Muy sencillo de explicar: el genio de Barrika ha ganado seis torneos en el PGA Tour (Farmers 2017, CareerBuilder 2018, Zurich Classic 2019 –junto a Ryan Palmer–, Memorial 2020, BMW Championship 2020 y US Open 2021). Además, su impresionante regularidad le lleva a estar entre los diez primeros en casi todos los torneos que juega, un récord en el que sólo le mantiene el pulso a Tiger Woods.

En el European Tour, una gira que disputa bastante menos, Jon Rahm también ha conquistado ha ganado siete torneos. Es cierto que en el circuito europeo los premios son bastante inferiores a los del circuito estadounidense, pero Rahm ha vencido en cuatro eventos de las Rolex Series, de los mejores pagados del golf en Europa.

Jon Rahm se convirtió en 2019 en el jugador con más ganancias del European Tour, un récord que en España sólo había logrado el legendario Severiano Ballesteros. En Estados Unidos Rahm fue el segundo golfista que más dinero se embolsó en 2020.