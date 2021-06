España | «Pedri pide ganar lo mismo que Ansu Fati y el Barcelona no se lo da»

Pedri se ha convertido en una de las grandes sensaciones de la Eurocopa. Pese a que el papel de la selección española ha destacado hasta la fecha, el canario ha sido de los pocos que se ha salvado de las críticas. A sus 18 años, el centrocampista se ha dado a conocer al fútbol europeo como un jugador fiable, de toque y capaz de llevar el peso ofensivo de un equipo.

Estas cualidades han despertado el interés de algunos clubes como los de Mánchester o el propio Liverpool, quien ya preguntó por Pedri el pasado mes de abril. Ahora el jugador y su entorno se encuentran bastante descontentos por la oferta de renovación que le ha formulado el Barcelona.

«Hay lío porque Pedri quiere ganar más, lógicamente, y el Barcelona no le da lo que pide», explicó el director de OKDIARIO en su sección semanal de exclusivas en el programa de Josep Pedrerol. «Pedri pide ganar lo mismo que Ansu Fati y Ansu gana más de lo que le ofrece el Barça a Pedri», concluyó Eduardo Inda.

Pedri acaba contrato el 30 de junio de 2022, aunque el Barça tiene una opción de prorrogar el contrato hasta el 2024. El jugador quería alcanzar un acuerdo con el club tras convertirse en uno de los fijos de los planteamientos de Koeman. Por el momento, en la entidad culé le han tanteado con una oferta que multiplica su salario actual, pero que ni mucho menos colma sus expectativas.

Tras firmar contratos importantes a jugadores como Agüero o Depay, Pedri espera recibir una consideración en forma de convertirse en uno de los 10 jugadores mejor pagados de la plantilla. Por el momento, el Barça no se acerca ni de lejos a esas pretensiones del canario, quien sondea opciones para marcharse al extranjero.

Pedri está creciendo en los terrenos de juego a pasos agigantados y esta circunstancia no pasa desapercibida para su entorno. No en vano, comparte agente con un Ferrán Torres que salió del Valencia al Manchester City después de no recibir la consideración económica que su nivel mostraba en el campo.

El jugador no quiere salir, pero cree que se merece un cierto respeto si su carrera se encamina a la sucesión de vacas sagradas como Xavi o Iniesta. Pedri desea triunfar en el Barcelona, pero no le entusiasma ver cómo el club regala el dinero a jugadores que ni juegan y ni padecen la misma responsabilidad. La Eurocopa se ha convertido en un escaparate perfecto para que el canario reivindique lo que le corresponde.