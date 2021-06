Especial ND | ¿Caracas Bella? Qué hay detrás del plan que impulsa Érika Farías a 5 meses de las elecciones

Desde hace varias semanas el tráfico se ha intensificado en las principales vías de Caracas, aparte de las colas por la crisis de combustible el «plan Caracas Bella» ha venido a intensificar el caos capitalino, sin importar si es semana de cuarentena radical o flexible. Caraqueños se quejan de que a la ciudad le hace falta mucho más que pintura y consideran que no es más que un plan para la reelección de Érika Farías.

ND constató este jueves que pese a que han sido pintados de color gris negocios, aceras, paradas de autobús y semáforos, todavía falta bastante para recuperar los espacios de Caracas que están llenos de grietas, basura y comercio informal incumpliendo con las medidas de bioseguridad contra el coronavirus que según el último reporte de la administración de Maduro ha dejado al menos 257 mil casos y casi 3.000 fallecidos.

Para el chavismo, el principal motivo para «darle un cariñito» a Caracas ciudad que está azotada por el crimen, la prostitución, el comercio informal y el caos es «la celebración el 29 de junio, del Bicentenario de la entrada triunfal de El Libertador Simón Bolívar a Caracas, con su ejército vencedor desde el Campo de Carabobo».

Este 14 de abril, el Minci publicó una nota de prensa en la que informó la activación de dicho plan: «el Gobierno nacional activó el Plan Caracas Patriota, Bella y Segura con el objetivo de recuperar, embellecer y acondicionar espacios públicos y monumentos, ubicados en las parroquias de la ciudad capital, como parte de la celebración el 29 de junio, del Bicentenario de la entrada triunfal de El Libertador Simón Bolívar a Caracas, con su ejército vencedor desde el Campo de Carabobo».

La vicepresidenta Sectorial para la Seguridad Ciudadana y la Paz, Carmen Meléndez dijo que «el proyecto se desplegó en las 22 parroquias de Caracas para la atención y recuperación de los espacios públicos (simbólicos e históricos), monumentos, plazas, canchas deportivas, viviendas y arterias viales de la ciudad; así como la intervención integral de sectores populares en 14 parroquias caraqueñas. Tenemos 76 días, a partir de hoy para llevar a cabo este Plan, ya iniciaron los trabajos de mantenimiento y adecuación en la Cota Mil, adyacencias del Río Guaire, así como en las principales arterias viales».

¿Por qué ahora?

El 1 de marzo, el coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas, Carlos Julio Rojas denunció que la alcaldesa chavista de Libertador, Érika Farías y el jefe de Gobierno de Caracas, Nahúm Fernández quebraron la empresa Supra Caracas y que es por eso que la capital se encuentra sucia y repleta de basura. Afirmó que “los olores son nauseabundos con proliferación de insectos y roedores, donde los vecinos de zonas populares como Carapita en Antímano se ven obligados a quemar la basura desatando humaredas enormes afectando la salud respiratoria todo en medio del mortal covid-19”.

Menos de un mes después -12 de mayo-, ND recorrió Nuevo Circo y observó como a plena luz del día las calles que rodean la avenida Lecuna son un hervidero entre actividades ilegales; todo bajo la mirada inmóvil de la Policía Nacional Bolivariana. Vendedores de chucherías cucuteñas, de cigarros y las trabajadoras sexuales están a la orden de cualquiera.

Las adyacencias del terminal Nuevo Circo siempre han sido un centro para el comercio informal, pero durante los últimos meses se ha convertido en mucho más que eso. Sin importar el decreto de cuarentena por la pandemia de covid-19, decenas de buhoneros ofrecen cigarros de todas las marcas, lo que es un negocio «ilícito» según las leyes ya que ninguno de ellos paga impuestos. Pasa lo mismo con los vendedores de chucherías que traen desde Cúcuta y las cuales ofrecen al público en combos de 1 dólar en adelante. Pero, tal vez lo que más impacta a la vista es la cantidad de trabajadoras sexuales que rondan por las calles de la zona.

Menores de edad, jóvenes y mujeres adultas ofrecen servicios sexuales sin importar el riesgo que corren de contagiarse de coronavirus. «La necesidad tiene cara de perro», dijo Celeste (*) a ND.

Lo mismo pasa en Catia. Este 31 de mayo, empleados del Mercado Municipal de Catia junto a líderes vecinales denunciaron el estado de insalubridad y destrucción que hay en el lugar, pese a que la Alcaldía de Libertador los obliga a pagar un canon de alquiler dolarizado de hasta $40, además de las vacunas en divisas o mercancía que le cobran colectivos y efectivos de PoliCaracas.

Rojas destacó que los comerciantes exigen la intervención de la Integral de Mercados y Almacenes C.A (Inmerca) por estar involucrada en hechos de corrupción sobre el manejo de presupuestos millonarios y reprochó que el histórico Mercado Catia que este 2021 cumple 70 años de haberse fundado presenta hoy su peor cara: toneladas de basura, proliferación de insectos y roedores los cuales danzan mientras los clientes compran, pasillos sin iluminación y desbordante inseguridad son pan de cada día allí.

“Es inaudito estos niveles de insalubridad, donde los olores nauseabundos y los gusanos adornan un paisaje grotesco siendo esto todo responsabilidad de la Alcaldía de Libertador encabezada por Erika Farías, todo esto en medio de la mortal pandemia del covid_19. De este icono de la caraqueñidad solo quedan los escombros”, sentenció.

Tal parece que en medio de este desgobierno, Farías se dio cuenta que debía dar unos pequeños arreglos a Caracas y no solo por el «bicentenario», sino por las futuras megaelecciones del 21 de noviembre.

«Estrés e hipocresía»

El señor Lisandro Alvarado trabaja como camionero desde hace más de 20 años. En conversación con ND criticó que «el supuesto plan» para embellecer a Caracas solo esté dejando «estrés y angustia» en los conductores, ya que la autopista se ha convertido en una locura.

«Mira yo creo que esto es algo innecesario, está bien que arreglen, pero en tiempos normales las reparaciones las hacían en la noche o madrugada para evitar el tráfico. Lo que están haciendo es pasar brocha y que todo el mundo sepa que lo están haciendo por las elecciones», fustigó. «Esto nos tiene estresados y a mí particularmente me parece una hipocresía».

Alvarado aclaró sus alegatos: ¿por qué no arreglan los hospitales que se están cayendo? ¿por qué se empeñan en arreglar por donde pasa la reina? que se metan para los barrios, que se metan para el cerro y arreglen las casas. Todo esto es una payasada de la señorita Farías para ser reelecta.

Para Mary Briceño quien conducía por Plaza Venezuela este jueves, «todo está muy bonito, pero a Caracas le hace falta más que pintura».

«Me parece bien que estén haciendo esto, pero la mayoría de los caraqueños no tenemos agua, se nos va la luz, el internet no sirve y vivimos acosados por el hampa. Vivo en El Paraíso y la zozobra que vivimos a diario no tiene perdón de Dios. En vez de ponerse a pintar calles, deberían ponerse pilas y atrapar al Coqui», reclamó.

Este fin de semana, se activo un plan en La Vega para «liberar» a la parroquia de bandas delictivas que mantienen azotada la zona. El comisionado de DDHH de Juan Guaidó, Humberto Prado aseguró que esto «solo sirvió para una foto, pero sin resultados importantes», luego de que varios civiles han perdido la vida en los enfrentamientos.

«Este 14 de junio amanece desde tempranas horas un nuevo enfrentamiento de bandas contra la policía. El resultado de personas fallecidas, un operativo que podría calificarse como un pote de humo», rechazó Prado en Twitter y añadió que «si no hay una verdadera política criminal que ataque el fondo de la problemática, seguiremos con el Coqui y el Wilexis. Más de 1400 funcionarios movilizó la Ministra del régimen y la respuesta de hoy fue plomo en la cual cobró la vida de los ciudadanos: Guillermo José Gregorio Belizario de 59 años y la señora Yoraima Margarita Diaz Araujo de 47 años de edad».

¿Cuánto está costando la «Caracas Bella»?

El chavismo ha hablado de todo menos de costos. «La Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor está integrada a este Plan Caracas Patriota, Bella y Segura, en el Capítulo Sectores Populares, en 14 parroquias de la capital, e inicia con la atención en los centros de salud, casas de alimentación, escuelas, canchas deportivas, Bases de Misiones y viviendas», explicó el Minci.

Erika Farías subrayó que se incluye el «plan de Modernización, Mantenimiento y Encendido de los semáforos» en las avenidas Sucre, México, Universidad, Bolívar, Andrés Bello y Baralt. “Ahora vamos con la parroquia El Recreo que es una de las zonas comerciales más importantes de la entidad con dos avenidas, Casanova y Francisco Solano”.

Puntualizó que «junto con el Poder Popular han venido trabajando en las parroquias y comunidades sobre las 350 intersecciones y más de 1.500 semáforos que ordena el tránsito y la movilidad en la ciudad, que implica la sustitución del cableado, instalación de las bases de estos semáforos, así como también el encendido y la luminaria led”.

Han renombrado calles, pintado negocios de color gris y hasta los han cubierto con propaganda alusiva al plan bicentenario. Pero, de costos nada.

Según el señor Alvarado quien vive en José Félix Rivas uno de sus vecinos está trabajado en las cuadrillas de limpieza y pintura en el centro de Caracas y le están pagando semana 50 dólares a cada obrero. Aseveró que la empresa encargada de realizar las contrataciones es la H p Mantenimiento y Construcciones CA.

«Ellos son los que se encargan de contratar a ese poco de gente, imagínate tú cuánto está gastando Farías por el plan autopista bella si a cada obrero le paga a la semana 50 dólares. Elecciones, la magia de las elecciones», comentó entre risas. «Esto es un desastre».

En noviembre de 2019, Nicolás Maduro, aprobó recursos especiales para la Gran Caracas, en el marco de la Misión Venezuela Bella, por 66 millones 267 mil euros, equivalentes a 1.215.916 Petros.

Colas y basura complementan el paisaje



Pese a las «buenas intenciones» de la alcaldesa chavista, la basura y el comercio informal siguen reinando en los espacios que no se ven desde la vía. En Coche, El Valle, Plaza Venezuela y el centro de Caracas los desperdicios, calles agrietadas, escombros e indigencia complementan el paisaje.

Debido a las reparaciones que realizaban las cuadrillas en la autopista Francisco Fajardo, conductores estuvieron a expensas del tráfico por más de 50 minutos.