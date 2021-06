Exclusiva ND | Pdte. de Veppex pide a EEUU no «caer en el error» de levantar sanciones: «Se habrá perdido el tiempo»

El presidente de Veppex, José Antonio Colina criticó este lunes que delegados del gobierno interino hayan viajado hasta Washington para pedirle al presidente de EEUU, Joe Biden que levante las sanciones «depende de como Maduro ceda» ante las exigencias del Acuerdo de Salvación Nacional y estimó que esto sería «caer en un error».

En conversación telefónica con ND, Colina aseguró que «alguien del gobierno interino» le informó que desde el jueves Blyde, Borges y López arribaron a EEUU para reunirse con Luis Emilio Rondón y Carlos Vecchio. «La intención es reunirse para explicarle al gobierno estadounidense porque es necesario un Acuerdo de Salvación Nacional y levantar las sanciones depende de cómo Maduro ceda».

Resaltó que otra fuente le indicó que la diputada AN/2015 Nora Bracho (UNT-Zulia) también formaría parte de la comisión, pero «no ha podido confirmarlo».

Para Colina esta forma de hacer las cosas es errónea. «La oposición va de una estrategia a otra y siempre actúa de la misma manera, sin decir quiénes son. ¿Por qué no se reunieron con los venezolanos que viven en EEUU y le preguntaron quiénes querían que los representara. Todo lo hacen de forma oculta».

«Lo que me molesta es que van a intentar convencer a los Estados Unidos de que esto es lo que quieren los venezolanos y si la administración Biden cae en este error se habrá perdido el tiempo porque las sanciones costaron mucho y levantarlas de forma gradual no servirá de nada», fustigó. «¿Por qué quieren llegar a un acuerdo con quien tuvo el poder y decidió hacerlo mal? El régimen sabe que muchas de las cosas que no le quitaran es la acusación de narcotráfico y violación de DDHH, entonces, a quién están salvando a los venezolanos o al régimen?».

Asimismo, reiteró que la única forma de salir de Maduro es con «más sanciones».

«La única forma es una salida de fuerza que no es un ejército extranjero, sino incrementar las sanciones y la presión económica para generar una reacción interna de los venezolanos», sentenció.

A su juicio, si Maduro quisiera negociar ordenaría la liberación de los más de 300 presos políticos que hay en Venezuela. «Este intento de acuerdo es lo mismo de siempre, un intento de arreglar las cosas por las buenas con una pandilla de criminales y esto solo beneficia al régimen», sostuvo.

Gira

Este jueves (17 de junio), partidos de oposición que integran la llamada Plataforma Unitaria anunciaron que una delegación está realizando una gira internacional para promover el «Acuerdo de Salvación Nacional», y la cual iniciará en la ciudad de Washington para reunirse con altos funcionarios de EEUU.

De acuerdo al Centro de Comunicación Nacional, también se reunirán con senadores demócratas y republicanos para «coordinar respaldos y alinear todo lo necesario de cara al inminente proceso de negociación integral que procurará el Acuerdo».

En ese sentido, el portal del Gobierno interino detalló que la misión está conformada por varios políticos y dirigentes de la sociedad civil, pero encabezada por Gerardo Blyde. Dicha plataforma respaldó el 25 de mayo el Acuerdo de Salvación Nacional que contempla negociar con el Gobierno de Nicolás Maduro.

Hace más de un mes, el pasado 14 de mayo, Nicolás Maduro dijo que se encontraba realizando «una agenda para el diálogo» con Guaidó y precisó que exigiría que la oposición reconozca sus poderes, y además regrese activos en el extranjero como Citgo o Monómeros. Días después, indicó que otra de las exigencias sería el levantamiento de las sanciones.

Guaidó ha insistido en que el “Acuerdo de Salvación Nacional” va enfocado en elecciones libres, verificables y transparentes para levantar progresivamente las sanciones, no obstante Maduro señaló que las elecciones que se realizarán serán las del 21 de noviembre de gobernadores y alcaldes.

“La ultraderecha ahora anda que quiere sentarse con Nicolás Maduro. Quienes congelaron y se robaron el dinero del país, organizó invasiones contra Venezuela en 2019, organizó el golpe de Estado. Derecha extremista que pretendió asumir vía de facto el poder político con apoyo de potencias imperialista y no pudo, ahora dice que quiere sentarse a hablar, pero estoy de acuerdo. Estoy haciendo la agenda a los puntos que vamos a llevar a ese diálogo. Aquí siempre hemos tenido diálogos y los hemos invitado a ellos. Ahora recientemente con la mayoría de los sectores opositores se nombró en la AN al CNE en un buen acuerdo político bien conversado. El 21 de noviembre vamos a las megaelecciones”, expresó Maduro por VTV.