Jaime Lorenzo: «No tener segunda dosis de vacunas es un irrespeto al pueblo»

Este lunes 21 de junio, Jaime Lorenzo, presidente de la ONG Médicos Unidos de Venezuela, rechazó que el Estado no tenga disponible las segundas dosis; para completar el esquema de vacunación de los ciudadanos.

«No tener segunda dosis de vacunas es un irrespeto a las personas. Entendemos que se extienda el plazo, pero lo planificado se tiene que cumplir», señaló Lorenzo en una rueda de prensa de representantes del sector salud.

Desde hace varios días, ciudadanos han denunciado que en el centro de vacunación ubicado en el Hotel Alba Caracas no cuentan con dosis de la vacuna rusa Sputnik. Las autoridades en el lugar indican a quienes tienen que recibir la segunda dosis que deben regresar después del 19 de julio.

«No puedes angustiar al ciudadano sobre cuándo va a recibir la segunda dosis de la vacuna contra covid-19. Hay que planificar», indicó.

Explicó que al colocar la primera dosis de la vacuna es necesario colocar la segunda cuando corresponda para poder completar el esquema de inmunización.

El presidente de la ONG advirtió que en el país no existe un verdadero plan de vacunación. «Las fases de inmunización en Venezuela se anuncian y no se cumplen. Tenemos un Estado que no informa», dijo.

«En estos centros masivos de vacunación lo más seguro es que tengamos unos altísimos contagios, porque no hay distanciamiento social, no hay organización», aseguró.

Alertó de que aún hay trabajadores de la salud que no han sido vacunados, pese a ser un grupo prioritario.

«Del 25 de mayo al 29 de mayo, nuestra organización hizo la encuesta a escala médica; 34% de los médicos del sector público no había sido vacunado», precisó.

Zenaida Figuera, presidenta de Sunepsas, agregó que en algunos estados no llega ni a 1% de trabajadores que han sido vacunados.

