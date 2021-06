LeBron James reacciona al informe de exploración sobre su hijo Bronny

El jugador de los Angeles Lakers, Lebron James reaccionó a un informe que le hicieron sobre el juego de su hijo Bronny James.

Lebron James fue bien claro y preciso con su respuesta, ya que sabe lo que puede dar su hijo dentro de la cancha en un futuro.

Aquí las palabras de Lebron James:

Lo aprecio #Yoda . ¡Acabamos de estar aquí trabajando y predicando cómo jugar el juego de la manera CORRECTA!

«Me han pedido que analice el juego de Bronny: es un escolta combinado de 6’4 con excelentes instintos defensivos y fuerza en la parte superior del cuerpo. Se destaca en la cancha abierta y también tiene buen tacto en la ofensiva. Es un tirador veteado pero confiado. Realmente es bueno».

I’ve been asked to breakdown Bronny’s game: He’s is a 6’4 combo guard with excellent defensive instincts and upper body strength. He excels in open court and also has a good feel on offense. He’s a streaky but confident shooter. He’s actually good. Well done @KingJames #Yoda pic.twitter.com/PCckKb1nu6

— Rashad Phillips (@RP3natural) June 19, 2021