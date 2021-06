Mujer denunció que PoliZulia la detuvo y desnudó sin motivos

Una mujer denunció que uniformados del Cuerpo de Policía Bolivariana del Estado Zulia (Cpbez)​ la detuvieron y desnudaron sin motivos la noche del jueves 17 de junio en Maracaibo, estado Zulia.

Adriana Felisolas usó su cuenta en la red social Instagram para relatar la serie de irregularidades que vivió cuando seis funcionarios la detuvieron y comenzaron a revisar su vehículo acusándola de transportar drogas.

«Uno me revisaba el capó, otro me revisaba la cartera, otro la maleta, otros los asientos, otro hablaba conmigo. Me tenían atosigada. Les mostré los documentos del carro y los míos personales», contó en el IGTV.

Felisolas aclaró que mantuvo la calma porque no tenía nada que esconder, pero desafortunadamente su teléfono se quedó sin batería para el momento en que los funcionarios le dijeron que debían irse al Comando de Motorizados del 18 de Octubre.