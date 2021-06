Oposición aboga por protección de venezolanos en Día del Refugiado

1209633

Caracas. La oposición venezolana que lidera Juan Guaidó abogó este domingo 20 de junio, Día Mundial del Refugiado, por la protección de los migrantes venezolanos que han tenido que abandonar su país huyendo de la compleja crisis económica, política y social.

«Hoy es el Día Mundial del Refugiado. Nunca se pensó que se conmemoraría para Venezuela. Y es que somos un país fuera de un país. 5,6 millones de desterrados por la dictadura que merecen protección, educación, acceso a las vacunas e integración laboral», dijo en Twitter el opositor David Smolansky, nombrado por Guaidó como su representante ante la Organización de Estados Americanos.

