Perú | Keiko Fujimori envía saludos por el Día del Padre

Keiko Fujimori y su candidata a la segunda vicepresidencia, Patricia Juárez, dedicaron unas palabras a los padres por su día

La candidata presidencial por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, saludó este domingo 20 de junio a los padres peruanos por su día.

A través de su cuenta de Twitter, la lideresa de Fuerza Popular extendió sus saludos a aquellos padres que “no se rinden para sacar adelante a su familia” y a los que inculcan el valor del esfuerzo y la responsabilidad.

“En momentos tan dramáticos, mi saludo de corazón a todos los padres de nuestro país. A los que le enseñan a sus hijos que no existe logro sin esfuerzo, que no se alcanzan metas sin sacrificios. A los que en los momentos más adversos no se rinden para sacar adelante a su familia”, publicó Keiko Fujimori, acompañado de una fotografía de un hombre con la bandera peruana.

Asimismo, la postulante a la segunda vicepresidencia por Fuerza Popular, Patricia Juárez, también saludó a los progenitores peruanos y al suyo, de quién asegura heredó la honestidad y el amor por el trabajo.

“Un gran día a los padres peruanos, que hacen una enorme y responsable labor con sus hijos, prodigando amor, ejemplo y bienestar. ¡Feliz día a mi padre que está en el cielo quien me legó su honestidad y amor por el trabajo! ¡Te amo padre!”, publicó en Twitter.