Residentes de El Tigre esperan venta de gas desde hace siete meses

El Tigre.- La falta de gas doméstico nuevamente vuelve a afectar a los residentes de El Tigre, en el sur de Anzoátegui, donde hay comunidades que llevan hasta siete meses esperando que hagan una jornada de venta a través de Pdv Gas Comunal, empresa encargada del servicio.

Así lo reportaron vecinos de diversos sectores de la ciudad, quienes recordaron que hace un año pasaron por lo mismo, con el inicio de la pandemia y, aunque retomaron las ventas por comunidad, otra vez fueron suspendidas por razones que hasta la fecha desconocen.

Luisa Rodríguez, habitante del sector San Francisco de Asís, contó a El Pitazo este viernes, 18 de junio, que tiene siete meses que no hacen una venta de gas en esa zona. «He tenido que volver a cocinar en leña, porque me quedé sin gas y no tengo dinero para recargarla a precio de dólar», expresó.

La vecina destacó que acuden a la planta de gas ubicada en la zona industrial de El Tigre y allí, los trabajadores les dicen que no hay venta y que deben esperar la jornada a través de su comuna. Rodríguez aseguró que hay comunidades donde hacen la recarga, pero los precios son costosos. «La bombona pequeña tiene un costo de hasta cinco dólares, por la mediana cobran 10 y por la grande hasta 15 dólares», dijo.

Leonardo Arbélaez, residente del sector José Antonio Páez, destacó que en la empresa privada que también distribuye gas en la zona se hacen recargas de Gas Comunal, pero también a precios costosos. «Por la pequeña piden 2.5 dólares y 10 por la grande, pero los reales no nos alcanzan de igual manera para poder comprar», dijo.

El vecino destacó que ha tratado de buscar una solución con las autoridades encargadas de la distribución del gas doméstico en el estado, pero no ha logrado comunicarse. Aseguró que si continúan así tendrán que optar por la protesta en la calle.

En ese sector, al igual que Hernández Pares y Los Sabanales, no hacen jornada de venta desde hace cinco meses, cuando para lograrla tuvieron que protestar durante varios días. Lo mismo sucede en los sectores del centro de la ciudad, como parte de Pueblo Nuevo Sur y 17 de Diciembre, donde muchas familias están cocinando en leña. Así lo aseveró Jeanette León, una vecina que acotó que desde tempranas horas de la mañana los residentes «respiran es humo para poder cocinar ante la falta de gas».

Ante esta situación los residentes de estos sectores se están organizando para protestar en la calle y exigir el servicio a las autoridades, ya que alegan que no pueden continuar.

Según información suministrada por el equipo del protectorado político de El Tigre, el retraso en la venta de gas se debe a que hubo un cambio en la gerencia de la planta y se encuentran en proceso de organización.

Gloria CarpioOriente