Sociedad eleva su voz en apoyo a recuperación de la UDO Nueva Esparta (VIDEO)

Reporte Confidencial – Carolina Arias | Representantes de instituciones y sociedad civil tuvieron la iniciativa de hacer una toma simbólica de las instalaciones de la Universidad de Oriente, núcleo Nueva Esparta, para constatar el alto nivel de deterioro de la máxima casa de estudios.

La acción se hizo en apoyo a los gremios que laboran en esa casa de estudio que claman al Ministerio de Educación se aboque a su recuperación.

Aulas, laboratorios, oficinas administrativas, equipos de aire, pupitres, puertas, ventanas y parque automotor, han sido víctimas de la delincuencia, pero todo a consecuencia de la falta de vigilancia en estos tiempos de pandemia, por el agotamiento del presupuesto.

Pedro Cabello Poleo, ex rector de la UDONE, acompañó la acción y lamentó el estado de olvido y exigió a las autoridades nacionales el envío de las asignaciones que permitan recuperar la universidad.

A consecuencia del deterioro, el grupo de defensa advirtió que en esas condiciones es imposible pensar en una vuelta a las aulas, pero dejaron claro que, “una democracia sin universidad, no es democracia. Esto es lo que estamos padeciendo en este momento. Quiero en nombre de todos los estudiantes y profesores solicitar el apoyo de todo el pueblo al núcelo y aunar esfuerzos para ayudar a la reconstrucción de sus espacios físicos”.

Ante esto, el profesor y ex decano de la UDO, Luis Ávila Guerra, ratificó que no hay ni condiciones no motivación para estar en las aulas. “En mi clase se inscribieron 22 estudiantes y quedan 10, porque no tienen teléfono inteligente, computadora e internet, tampoco hay electricidad”, y lo mismo afirmó el presidente de la Asociación de Profesores, David Gil, asegurando que de los 8 mil estudiantes que fue la matrícula de inscritos el porcentaje que existe es vergonzoso.

Reporte Confidencial

