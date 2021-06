«Y ese es mi cuarto tercermundista»: Comparte en TikTok su forma de vida y se hace viral

Carax, un usuario de TikTok, se unió al ‘trend’ de mostrar cosas tercermundistas que tiene en su habitación y en respuesta a un video, el joven comenzó a compartir cómo es el cuarto que comparte con su hermana y al poco tiempo el video en esta red social tuvo más de 300 mil me gusta, así como más de 3 mil comentarios.

En el video, Carax comienza a describir cómo es su habitación, la cual comparte con su hermana en una litera y en la cual comienza a decir que hay paredes sin aplanar, además de que su foco cuelga de la pared sin tener un lugar en donde colocarlo, pero esto no fue impedimento para la creatividad del joven, indica Milenio.

«Como no había enchufe se me ocurrió conectar una extensión al socket y pues va bajando hasta este tablero que usaba en la secundaria y le puse dos contactos, este aquí y el de abajo para mi hermana», compartió el usuario de TikTok.

Más adelante, Carax también muestra la única ventana que tiene en su habitación, la cual no se puede cerrar de la forma en la que comúnmente se puede cerrar este tipo de artefacto, en su caso, utiliza dos tachuelas, las cuales tiene que quitar si quiere abrir la ventana.

Pero eso no es todo, el joven mexicano compartió que es lo que hace con su mascota para que no se coma la basura y menciona que se trata de una mexicanada.

«Y como tengo un perrito no puedo dejar el bote de la basura, así que siento que esto cuenta como mexicanada, con una chincheta y una cuerdita, un bote de basura flotante. Otra mexicanada la pañalera de mi perrito con sus suéteres», describió.

En otro de sus videos, tras algunas críticas que le han hecho, el joven comparte que la casa en la que vive es rentada por lo que no puede hacer muchos cambios en su habitación y que es muy feliz debido a que tiene unos maravillosos padres.

«Me baño a jicarazos y sabes qué no me da vergüenza decirlo, me daría pena robar o hacer algo así. Además tengo algo mucho más valioso: unos padres increíbles, trabajadores y honestos que me han inculcado esos mismos valores. No me imponen nada como religión o formas de vestir, me respetan por quién soy y sé que me apoyarían en cualquier situación.»

