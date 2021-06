Alexi Amarista se ajustició con jonrón a Rep. Dominicana en el inicio del repechaje

El segunda base Alexi Amarista, rápidamente se hizo sentir con Venezuela en el repechaje del Preolímpico de Béisbol de las Américas 2021, conectándole un soberbio jonrón a la República Dominicana.

En el mismo primer inning, Alexi Amarista se ajustició al abridor dominicano Raynel Espinal, dándole jonrón para abrir el marcador para Venezuela en este repechaje del Preolímpico de Béisbol de las Américas 2021.

Al tercer lanzamiento que Amarista vio, se la sacó a Dominicana y empieza a demostrar en el repechaje el gran momento ofensivo que está teniendo, ya que viene encendido con su equipo en la Liga Mexicana de Béisbol 2021 (LMB).

Ese jonrón del hoy segunda base de Venezuela sirvió para igualar el juego 1-1 en este comienzo del repechaje de béisbol 2021, mismo que otorgará el último cupo a los Juegos Olímpicos de Tokio.

Acá el jonrón:

From @elaguilabeisbol to @TeamBeisbolVe with the 💥 Alexi Amarista pic.twitter.com/0yVCEoFhJC

— GameTime Sport (@GameTime_Sport) June 22, 2021