Conoce cuántos cabellos se caen al día y por qué

No conozco a nadie que diga “no me preocupa perder cabello”: todos, en algún punto, hemos sentido miedo de que nuestro cabello se caiga y jamás vuelva a crecer. Si bien es normal la caída de pelo, cuando esta es en grandes cantidades podría ser una señal de que tenemos un problema de salud y no lo estamos atendiendo. ¿Sabes cuántos cabellos se te caen diariamente y por qué sucede esto? Nosotros te contamos.

¿Cuántos cabello se nos caen al día?

De manera natural, el pelo está en continuo proceso de regeneración: los cabellos con los que nacimos no son los que nos acompañarán toda la vida, estos se han renovado con el paso de los años.

Cada cabello vive un promedio de dos a seis años y pasa por tres fases (ciclo capilar): crecimiento, estancamiento y caída. Este proceso es totalmente natural y tiende a ser más frecuente en otoño, temporada en la que podemos perder más cabello de lo normal.

Es difícil dar una cifra aproximada de cuánto pelo se nos caen al día; se calcula que diariamente perdemos entre 50 a 150 cabellos (esta cifra de caída del cabello se considera normal).

¿Por qué se nos cae el cabello?

De acuerdo con Harvard Health Publications (revista de la escuela de Medicina de la Universidad de Harvard), existen varios factores que explican el por qué se nos cae el cabello:

-Efluvio telogénico agudo: pérdida de cabello que sucede dos o tres meses después de una situación en la que el cuerpo fue sometido a un estrés intenso, como una enfermedad, una cirugía importante o una infección grave.

-Por el consumo de un fármaco: puede ser un efecto secundario de ciertos medicamentos que contienen litio, beta bloqueadores, warfarina, heparina, anfetaminas y levodopa.

-Síntoma de una enfermedad: Puede estar relacionada con afecciones como el lupus, la sífilis o un desorden tiroideo como el hipotiroidismo o el hipertiroidismo.

También pueden causar la caída del cabello:

Envejecimiento.

Genética.

Pérdida y aumento de peso constantes.

Desbalances hormonales.

Ahora que ya sabes los factores principales, es importante que siempre prestes atención a los signos que te manda tu cuerpo y si sientes que algo no anda bien es mejor acudir a un chequeo médico.

