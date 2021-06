EEUU | Más de 20 padres y madres migrantes separados por Trump se reúnen con hijos

Más de 20 madres y padres migrantes que fueron separados de sus hijos en la frontera sur de Estados Unidos por la política de “tolerancia cero” del hoy expresidente Donald Trump entre 2017 y 2018 finalmente se están reuniendo en estos días con sus pequeños dentro del país, anunció este lunes la organización Al Otro Lado.

Las reunificaciones de las 21 familias hacen parte del segundo grupo de padres y madres que se reencuentran gracias al Grupo de Trabajo de Reunificación Familiar establecido por la Administración del presidente Joe Biden para este propósito.

This weekend, for the first time in over three years, our client Luis was able to hold his son in his arms again. His son was only five years old when @CBP officers callously took him while Luis was in court. He was told his son would be there when he got back. He wasn’t.

