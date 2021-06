El Puma confesó que le gusta Karol G y habló de la golpiza de Pablo Escobar (Imágenes)

El reconocido cantante de origen venezolano José Luis Rodríguez mejor conocido como «El Puma», estuvo en el podcast del comediante Marko «En la Nave», donde habló de su carrera, vida personal y hasta de la artista colombiana Karol G.

A través de su canal de Youtube, el influencer publicó la entrevista completa con el cantante en donde admitió que le gusta como canta Karol G y que le encanta la artista con quien vivió una incomoda confusión meses atrás.

¿Dime una artista que a ti te encanté?», le preguntó Marko.

«Me gusta Karol G, ¿esa fue la que me encontré en el evento ese?…«, confesó El Puma.

También recordó el incidente con Karol G, al confundirla con Cadi B durante los premios Latin American Music Award, algo de lo que se siente avergonzado e incluso pidió disculpas por su equivocación.

«La chorrie, pido disculpas… pensé que era la dominicana soy muy despistado y me de repente me confundo», dijo el cantante.

El Puma responde si fue cierto que recibió una golpiza por parte de Pablo Escobar

Al finad del conversatorio, el comediante le preguntó a El Puma acerca del presunto problema que tuvo el antes mencionado con el fallecido narcotraficante colombiano Pablo Escobar. Y es que, se dice que el venezolano recibió una golpiza por parte del delincuente luego de una presentación que el mismo José Luis hizo para él.

En este sentido, ex esposo de Lila Morillo quiso aclarar la situación asegurando que nunca fue golpeado por Escobar. «Eso fue un inventó del escritor para llamar la atención yo nunca vi en persona a Pablo si canté en Colombia como todos nosotros, una vez canté en un sitio donde tenían tres días de parranda (…)», explicó el interprete.

«Pero eso que sale en la telenovela es mentira, es mas hace poco vi el capitulo ese y es ridículo (…) Un día fui a otro concierto en Medellín y me tomé una foto con la hermana de Pablo Escobar porque yo no me le niego a nadie», agregó.

