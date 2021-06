Emilia Clarke comparte sus ideas para la serie de Qi’ra

Lucasfilm está listo para expandir la franquicia de ‘Star Wars’ con nuevas producciones creadas por Disney, sin embargo una de las estrellas ‘Solo: A Star Wars Story’, Emilia Clarke habló de la serie de Qi’ra y reveló que tiene varias ideas para desarrollar a su personaje en la pantalla chica.

Hay que recordar que la también actriz de ‘Game of Thrones’ encarnó a Qi’ra, una mercenaria entrenada por el gánster Dryden Vos e integrante de la organización criminal Crimson Dawn o conocida en Latinoamérica como Alba Escarlata, liderada por Darth Maul, además de que ella fue el interés amoroso de Han Solo.

Al final de ‘Solo: A Star Wars Story’ se muestra a la mujer reuniéndose con Maul, por lo que se deja abierto su futuro en la saga, sin embargo hasta ahora ni Disney+ ni Lucasfilm han dado a conocer proyectos que involucren a dicho personaje, a pesar de la incertidumbre, Emilia Clarke habló de la serie de Qi’ra en una entrevista para The Hollywood Reporter donde expresó que quiere presentarle sus ideas a la apodada Casa del Ratón.

«Ella es la que tiene más asuntos pendientes… Realmente tenía páginas sobre lo que fue su vida y lo que sería después. Pero me temo que no he escuchado nada de que (Disney +) sea el caso, así que tal vez lo escriba y se lo envíe. Les diré, ‘Hola chicos, tengo algunas ideas'», explicó.