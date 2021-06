Estos son los países que más hacen trampa en videojuegos

¿Eres de los que hace trampa en los videojuegos? Si tu respuesta es sí, entonces es probable que tu país de procedencia esté presente en esta lista de los 50 países que más trampas hacen al jugar.

Según esta lista, Rusia, Italia e Israel (en ese orden) están los jugadores donde más se tiene a esta cuestionable práctica. En el noveno lugar se encuentra Brasil, mientras que en el lugar 13 está Argentina. En el lugar 23 está Guatemala y en el 27 y 28, Chile y Uruguay, respectivamente.

Más atrás aparece España en el lugar 37, mientras que México, Paraguay, Panamá y Venezuela están en los lugares desde el 44 al 47 de forma consecutiva.

La lista fue creada por el Uswitch y se ordenó a cada país mediante una metodología relativamente sencillas: se analizaron datos de búsquedas de Google de palabras asociadas a esta práctica, como pueden ser cheat o cheat codes (en español, se habla por lo general de códigos o trucos) en su equivalente en el idioma local.

Luego, se normalizó el volumen de búsqueda de acuerdo a la población del país; el resultado es un puntaje en el que Rusia e Italia están muy por sobre los demás, como muestra la imagen de arriba.

Otro detalle interesante tiene que ver con los juegos sobre los que más se buscan trucos en cada país. Por ejemplo, en Alemania parecen tener una fijación con los juegos de Bethesda, ya que tanto Skyrim como Fallout 4 aparecen entre aquellos en los que más códigos se consultan en Google.

Y particularmente Islandia es un caso curioso, ya que es el país donde más se buscan trucos en Google para juegos como Bioshock, Battlefield, Doom, Metal Gear Solid, Need For Speed, No Man’s Sky, The Last of Us y Spider-Man.

La lista de la vergüenza definitivamente tiene lugar para todo tipo de juegos.

DigitalTrends

Por: Reporte Confidencial

