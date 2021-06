Michael Jordan da un paso crucial para el empoderamiento de la WNBA

El exjugador de la NBA, Michael Jordan dio un paso crucial con la WNBA y su empoderamiento la tarde de este lunes 21 de junio.

En 2011, Maya Moore fue la nueva jugadora de baloncesto en la lista de Jordan Brand. Sin embargo, 10 años después, Michael Jordan y su marca ahora cuenta con 11 jugadoras.

Michael Jordan, ahora mismo es el propietario de los Charlotte Hornets, dialogó sobre la importancia de un hito tan grande. Para él, ser capaz de dar una fuerza a la WNBA y las jugadoras contribuye en gran medida a inspirar el cambio y promover la cultura.

“Creo que estos increíbles atletas están definiendo muchas cosas sobre la marca Jordan y están liderando conversaciones reales que están impactando la cultura y nuestras comunidades en todo el mundo”, dijo Jordan en un comunicado, según The Undefeated. “El mundo necesita voces femeninas y no podemos ignorar eso o no estamos creciendo. La marca Jordan se compromete a brindar a las mujeres una plataforma para amplificar sus voces, que influyen, inspiran e impulsan la cultura”.