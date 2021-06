Osmel Sousa se defiende tras acusaciones de falta de respeto y homofóbico

El Zar de la belleza, Osmel Sousa, decidió defender su postura después de recibir muchas acusaciones por parte de los seguidores de Francisco León seguido de su confesión de ser homosexual.

Publicó en su cuenta de Instagram un vídeo donde cuenta específicamente las situaciones en las que ha apoyado la comunidad gay, citando al famoso cantautor mexicano Juan Gabriel con «lo que se ve, no se pregunta»:

Comenzó, contando los inicios de Francisco León en el concurso de Míster Venezuela en el año 2004:

Cuando llegaste al Mister Venezuela, qué te llevó nuestro fotógrafo, que era tu pareja, yo lo pasé por debajo de la mesa porque hasta ese momento no se permitía en el concurso está inclinación porque se suponía que era un concurso para heterosexuales… Si alguien te defendió para que estuvieras compitiendo fui yo porque después que me llamaban para decirme que eso no podía suceder, yo te defendí diciendo que eras un muchacho serio, formal y que además me parecía interesante tu presentación como cantante. Déjame decirte que querían que salieras y yo no acepté…quise que ganarás.

Terminó el vídeo diciendo:

No salgas ahora, después de 20 años diciendo que tú estás saliendo del clóset… Yo lo hice porque me pareció un chiste, no una realidad. Eso fue una payasada… Si algo no tengo es falta de respeto y maleducado. No tomes eso como una gran ofensa porque tú sabes que yo siempre te he tenido un gran cariño, una gran admiración, te he defendido y siempre que nos encontramos nos saludamos con mucho cariño…