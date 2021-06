The Guardian: ‘Latinoamérica nunca volverá a ser la misma’: éxodo venezolano alcanza niveles récord

El país se encuentra en un ‘punto de inflexión’ que podría afectar a una región más amplia, advierten los expertos, ya que la ‘fatiga de los donantes’ provoca un déficit de ayuda

El éxodo continuo de millones de venezolanos está llegando a «un punto de inflexión», ya que la respuesta a la crisis sigue siendo críticamente insuficiente.

Más de 5,6 millones han abandonado el país desde 2015, cuando tenía una población de 30 millones, escapando de las dificultades políticas, económicas y sociales. Se ha convertido en la mayor crisis de desplazamiento externo en la historia de la región y en la que tiene menos fondos .

“Nunca en nuestra historia en América Latina nos habíamos enfrentado a tal movimiento de personas fuera de un país que era uno de los más ricos de la región y un país que no está en guerra”, dijo Eduardo Stein, representante especial de ACNUR, la ONU. agencia de refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). “Lo que sea que falle en uno de los países más grandes y ricos del subcontinente va a afectar al resto de la región. América Latina nunca volverá a ser la misma ”.

Afirmó que la «fatiga de los donantes» amenazaba la financiación, diciendo: «Esta pandemia ha golpeado muy duramente a los países desarrollados que han sido donantes tradicionales».

Stein esperaba que una conferencia organizada por Canadá la semana pasada atrajera una renovada atención “porque no creemos que los países latinoamericanos por sí mismos sean capaces de lidiar con esto”.

Los gobiernos y las agencias en la videoconferencia en Canadá prometieron $ 1.5 mil millones (£ 1.1 mil millones) en fondos para responder a la crisis, incluidos $ 954 millones en subvenciones y $ 600 millones en préstamos. Se informó que al menos 30 países habían comprometido dinero.

Dany Bahar, investigador principal de Brookings Institution, en Washington DC, dijo a The Guardian que seguía existiendo «una gran brecha» en la ayuda a los refugiados venezolanos, en comparación con otras crisis modernas, como Siria.

Dijo que el financiamiento total per cápita para los refugiados sirios era más de 10 veces mayor que el de los venezolanos: $ 3,150 en comparación con $ 265, según las cifras de 2020 . Venezuela ocupa el segundo lugar en el mundo después de Siria en términos de desplazamiento externo.

“La mayoría de los países de acogida en la crisis de refugiados venezolanos están en la región y son países en desarrollo”, dijo Bahar, “mientras que Europa tuvo mucha piel en el juego en el caso de los sirios. Quizás eso provocó una financiación mucho más generosa «.

El plan de respuesta de la ONU del año pasado recibió menos de la mitad de los 1.410 millones de dólares solicitados.

La Cruz Roja ha dicho que necesita recaudar 264 millones de dólares para apoyar a los venezolanos y 17 países anfitriones durante los próximos tres años.

Los cierres de fronteras debido a la pandemia detuvieron la migración. Pero a fines de 2020, 3.9 millones de venezolanos fueron designados como desplazados en el extranjero sin estatus formal de refugiados, pero aún así se considera que necesitan protección internacional, en comparación con 3.6 millones en 2019, según las últimas cifras de la ONU .

Stein dijo que de 1.800 a 2.000 personas habían salido de Venezuela a diario en los últimos tres meses, muchas de las cuales tomaron caminos peligrosos, incluido el uso de traficantes de personas.

Roger Alonso Morgui, de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR), dijo que la crisis "ya no era noticia", y agregó: "Cuando ocurrió el gran movimiento de población hace unos años, todavía había algo de atención. Eso ahora se ha vuelto más silencioso de alguna manera «.

Morgui dijo que el trabajo de los trabajadores humanitarios se complicó por el hecho de que los refugiados y migrantes venezolanos se mueven por varios países antes de llegar a su destino final.

«Es necesario seguir proporcionando recursos en todo el camino, en todo el camino», dijo. “Cuando no tienes fondos suficientes”, agregó, “sigues yendo a la parte de emergencia de la [respuesta] e incluso [la financiación] no es suficiente para cubrir [[la]]”, lo que hace que sea “realmente complicado encontrar un solución a plazo ”.

La mayoría de los refugiados están alojados en América Latina y el Caribe. Colombia alberga a más venezolanos que cualquier otro país, lo que representa 1,73 millones de personas. .

Colombia ha anunciado que se otorgará un estatus legal de 10 años a sus venezolanos indocumentados, en una medida aclamada por Filippo Grandi, de la agencia de la ONU para los refugiados, como “el gesto humanitario más importante”.

Dominika Arseniuk, directora en Colombia del Consejo Noruego para los Refugiados, dijo que “estamos en un punto de inflexión” en medio de la escasez de efectivo.

“La solidaridad internacional y el apoyo financiero son lamentablemente insuficientes y están desesperadamente cortos de lo que se necesita para responder al éxodo masivo de Venezuela”, dijo.

