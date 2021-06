Ubica al Caterpie entre todos los Pokemon de este desafío viral

No te dejes engañar. ¿Te hizo alguna cosquilla recordar un poco la canción del entrañable opening de Pokemon? Claro que sí, no eres de metal. Estás a punto de enfrentarte a un desafío visual que la está rompiendo en redes sociales en estos días y se trata de ubicar a uno de los ‘bichos’ personajes de este gran anime de los 90, pero para el cual solo cuentas con 5 segundos, así que presta atención a todos los detalles que te iremos descifrando en estas líneas para no perder tiempo. ¿A quién busco? ¿Cómo lo busco? Todo te lo resolveremos a continuación.

La criatura fantástica que debemos buscar es, nada más y nada menos, que un Caterpie. ¿Te acuerdas de él? Claro que sí. Es uno de los pokemon iniciales con los que Ash se encuentra en su primer periplo en la búsqueda de ser maestro. Aquellos primeros episodios son tan memorables, así que no bajes el listón de nivel y trata de ubicarlo entre los demás en solo 5 segundos. Sin hacer trampas, ojo.

Llegado a este punto, que la desesperación no te embargue. Recuerda que uno de los tips necesarios entre la comunidad que resuelve este tipo de ejercicios es que debes mantener la tranquilidad para poder salir a flote y responder con acierto. Recuerda que no por nada son populares en las plataformas sociales de Estados Unidos, España, México o Argentina. Así que mira con atención esta imagen a continuación.

IMAGEN VIRAL

Ubica ya mismo al Caterpie entre todos los Pokemon de este desafío visual. (Fotos: Milenio)

Su nivel de dificultad ha ocasionado que muchos usuarios de Estados Unidos, México y España, tengan fuertes dolores de cabeza y eventualmente decidan rendirse, aunque han asegurado que por lo menos se han distraído un rato. Te mostramos la imagen del viral. No te olvides que tienes el tiempo límite de 5 segundos para hallarlo. Bueno, ¿estás listo? Corre tiempo…

No es válido tirar la toalla en este momento cuando quizá te encuentras tan cerca de la respuesta correcta. Te recomendamos guiarte de ese recuerdo de la infancia para inspirarte en continuar la resolución y hallar tu objetivo. ¿Ya observaste la imagen completa para ver si la solución es fácil como pensabas? Si eres un ‘crack’ -y muy hábil mentalmente-, pues no te resultará complicado.

SOLUCIÓN DEL RETO

¿Lo conseguiste? Sabemos que no es sencillo, pero no te preocupes, puedes seguir buscando aunque el tiempo haya concluido. Si llegaste hasta aquí es porque quizás no diste con el objetivo, pero en caso no fuese así, déjanos felicitarte por tus grandes habilidades visuales. Eres de las pocas personas que pudo dar con el resultado en el tiempo límite. ¿La solución? Este caramelo se encuentra ubicado en la parte media izquierda, cerca de Charmander.

Solución: aquí se ubica Caterpie entre todos los Pokemon de este desafío visual. (Fotos: Milenio)

