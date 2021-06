Últimas noticias y rumores de la NBA actualmente

En este artículo estaremos viendo una retroalimentación de las últimas noticias rumores de la NBA en general.

El conjunto de los Angeles Lakers espera que tenga interés en fichar a Carmelo Anthony en la próxima agencia libre. Hacer un movimiento para Carmelo Anthony sería un reemplazo de calidad para Kyle Kuzma, quien Lakers se espera que intenten comerciar.

The LA #Lakers are expected to have an interest in signing Carmelo Anthony in the upcoming #NBA free agency.

Making a move for Melo would be a quality replacement for Kyle Kuzma, who the #Lakers are expected to try to trade.

