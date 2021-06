WhatsApp: Ya puedes cambiar de color el ícono de la app

WhatsApp trabaja constantemente en nuevas herramientas para sorprender a sus usuarios; ya que además de permitir enviar archivos, fotos y audios, nos permite hacer videollamadas. Muy pronto también estarán funcionando los mensajes que desaparecen y los pagos móviles. También en su interfaz se ha renovado, por ejemplo con la llegada del modo oscuro, pero si tú deseas aún más opciones de personalización, aquí te compartimos el truco para cambiar el ícono de color.WhatsApp: Ya puedes cambiar el color el ícono de la app

¿Cómo cambiar el color del icono de WhatsApp?

MUY IMPORTANTE. El primer paso es hacer una copia de seguridad de todos los chats y de tu información de WhatsApp.

Lo segundo es descargar WhatsApp Plus, disponible para Android en este enlace.

Una vez instalada la app, podrás realizar los cambios que quieras en el menú de la parte derecha superior de la app.

Encontrarás la opción Universal, después Estilos y la herramienta de Íconos.

Podrás personalizar el icono con el color que más te guste, hay varios tonos, como azul, rojo, rosa, gris o naranja y más.

Al finalizar estos pasos, podrás visualizar cómo el ícono lucirá diferente.

Sí decides elegir la versión Plus, recuerda que desde ahí chatearás con tus amigos.

Debes considerar que WhatsApp Plus es una extensión no oficial, por lo que no podrás tener ambas apps en tu celular. Lo recomendable siempre será ser paciente y esperar las actualizaciones de la versión oficial, y más a aún porque con Amigo Kit cuentas con esta y todas tus redes sociales de forma ilimitada.

Por: Reporte Confidencial

