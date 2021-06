A este paso pasarán cinco años para vacunar a 22 millones de personas: Julio Castro

El médico internista e infectólogo, Julio Castro, aseveró este martes que “a este pasó” pasarán cinco años para vacunar a 22 millones de personas en el país, y reiteró que la vacunación “empezó desordenada”.

“La vacunación se empezó desordenada. A este paso, por la escala que estamos ahorita nos vamos a tardar cinco años en vacunar a los 22 millones de personas, a los adultos. Hemos levantado la alarma de que estamos alarmados, el plan de vacunación lleva un derrotero que nos preocupa, y esos comentarios los hemos hecho en la discusión de la mesa técnica, y nos dicen es que se está trabajando”, expresó Castro en una entrevista al programa Sin Duda de Unión Radio.

El especialista insistió en que la vacunación debe ser por fases. “Entendemos que el acceso a las vacunas ha sido complicado, pero si tienes un millón tienes que llevar ese millón de vacunas al grupo de más alto riesgo y salir de ese grupo, ósea ir por fases. (…) A estas alturas deberíamos tener resuelto a todo el personal sanitario del país y a los mayores de 65 años con condiciones, para luego pasar a otra fase. No es lógico vacunar a personas con 25 años que no tienen el mismo riesgo, que hayan sido llamados por la plataforma que sea”.

“El hecho de no tener un plan claro es lo que lleva a la situación confusa que hay. Eso creo que es una debilidad que reflejamos en la mesa técnica nacional en un documento entregado al ministro Alvarado. Queda 40% del personal de salud que aún no se ha vacunado”, agregó.

No hay claridad de datos con la vacunación



Julio Castro señaló que cualquier ciudadano del mundo “se mete en la página web de cualquier país, y sabe cuando se vacunó y cuando le toca volver a vacunarse, aquí no hay esa claridad de datos y nos preocupa mucho. Una vez que el ministerio de Salud envía las vacunas a los estados o gobernaciones empieza a perder el comando sobre quien recibe las vacunas, y no estamos de acuerdo que se utilice la plataforma patria”.

“La buena noticia de 2020 es que había vacunas efectivas, y la buena noticia de 2021 es que las vacunas son eficientes contra las variantes. La problemática es que buena parte del mundo aún no está vacunada. A medida que nos vacunemos más rápido vamos a tener un escudo contra las variantes. No sabemos cuánto tiempo puede dar inmunidad las vacunas, quizás se necesitarán refuerzos de vacunas más adelante”, concluyó.