Anne Hathaway protagonizará la adaptación de una novela en Prime Video

El próximo proyecto de la popular actriz de Hollywood ha llegado a Amazon Studios y Welle Entertainment, quienes se han unido para adaptar la popular novela romántica, de ese modo Anne Hathaway protagonizará ‘The Idea of You’.

Jennifer Westfeldt se encargará de escribir el guion, con Cathy Schulman y Gabrielle Union como productoras. Westfeldt es una actriz y directora de cine, más conocida por su película ‘Friends with Kids’ y sus papeles recurrentes en ’24’ y ‘Younger’.

Schulman, productora desde hace tiempo, ganó un Oscar a la Mejor Película por ‘Crash’ en 2005, y ha producido obras como ‘Bad Moms’, ‘Edge of Seventeen’ y ‘The Voices’.

Anne Hathaway protagonizará ‘The Idea of You’, libro que se publicó en 2017 y sigue la historia de Sophie, una madre divorciada de 40 años que lucha por recuperarse después de que su marido la dejara por una mujer más joven.

Cuando él cancela su viaje a Coachella con su hija de 15 años, Sophie decide llevarla en su lugar, y conoce al cantante de 24 años de la mayor banda de chicos del mundo.

Al descubrir que tienen una conexión, se embarcan en un romance relámpago que trastorna profundamente la vida y las relaciones de Sophie para bien y para mal. Hathaway interpretará a Sophie, pero el papel del cantante Hayes será una elección interesante

Hathaway ha participado recientemente en la película de Doug Liman, ‘Locked Down’, así como en el remake de Robert Zemeckis de ‘The Witches’. Esta será su segunda colaboración con Amazon Studios, ya que apareció en un episodio de su serie de ciencia ficción ‘Solos’.

La ganadora del Oscar no tiene prisa por bajar el ritmo, ya que tiene un montón de proyectos futuros. No hay más detalles sobre ‘The Idea of You’, pero pronto habrá futuras noticias.

