Centros de vacunación en Vargas comenzaron a colocar segunda dosis de vacuna Sinopharm

La Guaira.- «Segunda dosis de Sputnik no hay. Pero no sé me preocupe mi vieja. Tiene dos meses más para esperar. Esas dosis a mediados de julio o en agosto, están aquí», le dijo una de las vacunadoras del Polideportivo José María Vargas a una señora de la tercera edad, que tenía fecha para la segunda dosis de la vacuna rusa este martes 22 de junio, en el centro más grande que funciona en el estado Vargas.

Así como en Maiquetía, El Pitazo constató con el equipo de vacunación que la segunda dosis de la Sputnik-V no era colocada ni en Carayaca ni en Caraballeda. Los centros funcionaron este martes colocando primeras dosis a quienes recibieron el mensaje a través del Sistema Patria y las segundas dosis de la vacuna china Sinopharm.

La información era compartida con los adultos mayores en cada uno de los seis puntos de vacunación operativos en el polideportivo, lo que generaba malestar especialmente a los mayores y familiares que los acompañaban.

«Esto deberían decirlo afuera o explicar de una vez y colocar la fecha que corresponde. Si la segunda dosis será en 30, 45 o 70 días, pues lo anotan en la constancia de vacunación y ya. Pero anotan fechas que después no se cumplen y lo que te dicen es que tengas paciencia; con la salud de un adulto mayor no se puede jugar», contó Gregorio Marcano, quien acompañó a su abuelo al centro de vacunación en Caraballeda, donde le informaron que no se colocarían segundas dosis de la vacuna rusa.

Para quienes acudían por segunda vez en busca de la vacuna china, se les formaba en filas diferentes.

A las personas que presentaban su tarjeta de vacunación y solamente decía Vero Cell, las vacunadoras colocaban al lado Sinopharm, que es el nombre de la vacuna.

La segunda dosis de la vacuna Sinopharm comenzó a ser colocada este #22Jun en Vargas. El equipo de inmunización agrego el nombre de la vacuna, Sinopharm, a la tarjeta de vacunación. | Foto: N. Noriega

«Nos dieron la inducción después de la segunda o tercera semana. A quienes vengan con la tarjeta que diga Vero Cell, le anotamos que es la vacuna Sinopharm la que le pusieron. Algunos han ido a la sanidad en La Guaira y dicen que en el aeropuerto y para viajar a algunos destinos no les sirve con ese nombre», contó a El Pitazo una integrante del equipo de inmunización mientras llenaba las tarjetas en el polideportivo Vargas.

El proceso de primeras dosis de Sputnik-V y Sinopharm se mantendrá en los centros señalados en el litoral central durante esta semana, así como la segunda dosis de la vacuna china, aseguró a El Pitazo el personal de inmunización.

