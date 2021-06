Comunidades no fueron incluidas en planes de rehabilitación del Bicentenario de la Batalla de Carabobo

El contraste es evidente. La autopista Valencia – Campo Carabobo luce imponente, con señalizaciones recién pintadas, cuadrillas de limpieza eliminando cualquier rastro de maleza, luces LED en sus postes y sin huecos en el asfalto. Pero basta con salirse de esa vía a través de cualquiera de sus distribuidores y entrar a una comunidad al azar para darse cuenta que se trata de un maquillaje que no privilegió a los barrios.

Los trabajos de rehabilitación por el bicentenario de la Batalla de Carabobo se quedaron ahí, en esa autopista y en todo lo que hizo donde está el Arco del Triunfo, en el municipio Libertador. Mientras tanto, Jesús León ya cuenta con 14 años sin recibir agua por las tuberías y enfrenta la inseguridad que se siente libre por las calles del sector Eutimio Rivas, donde el alumbrado público no existe.

Para él, los trabajos se realizaron solo “por donde pasa la reina, pero el venezolano de a pie paga las consecuencias”. Aseguró que el dinero gastado en ese embellecimiento de las autopistas debió invertirse en el sistema eléctrico o el de agua que aquí más nunca llegó”.

Con tres niños en casa no tiene más opción que pagar 20 dólares a la semana para que un camión cisterna le llene el tanque.

El pueblo está en los barrios, no en la autopista

Alfredi Navas sabe que es importante que las autopistas siempre estén en condiciones óptimas, pero también está claro en que deben existir prioridades. “Creo que la inversión por el bicentenario debieron haberla enfocado en los barrios populares, es importante tomar en cuenta el alumbrado que necesitamos con urgencia porque es obvio que el pueblo está en los barrios, no en las avenidas o autopistas”.

Hizo un llamado tajante a la gobernación y a la alcaldía para que vayan a las comunidades y se den cuenta de cuáles son los verdaderos problemas que deben solucionar.

Javier Pérez es docente y sabe lo relevante que es el bicentenario de la Batalla de Carabobo, pero pide que se respete la dignidad de los carabobeños que es lo más importante en este momento.

“No es justo que esa inversión que se hace en avenidas no llegue a parte internas del barrio. La prioridad no es embellecer donde va pasar el presidente, sino también donde estamos nosotros que pagamos impuestos porque eso no nos ha mermado, así como se va el agua no se van los impuestos”.

Mientras tanto, Carmen Moreno, quien vive en el sector La Michelena de Valencia, expresó que le parece muy bien que la autopista esté bella. “Pero esto es campaña política que se hace por el aniversario de la Batalla de Carabobo”.

Cuestionó que a los barrios solo entraron para pintar unos cuantos murales en las paredes que no resuelven problemas como el de la electricidad y el agua.