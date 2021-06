España | el capitán Busquets enseña el camino

España ganó 5-0 a Eslovaquia en el estadio Olímpico de La Cartuja para confirmar su presencia en los octavos de final de la Eurocopa. Un tanto en propia puerta, Laporte, Sarabia, Ferran Torres y Pau Torres hicieron los goles del combinado nacional. A Luis Enrique le salió bien la apuesta y Sergio Busquets, MVP para la UEFA, dio otro aire al equipo.

Unai Simón – BIEN

Sin trabajo. Eslovaquia sólo realizó un disparo, desviado, en los primeros 45 minutos, aunque la acción estaba anulada por fuera de juego. Un apoyo para sus compañeros jugando con los pies. La primera vez que tuvo que tocar el balón con las manos fue en el minuto 55, tras un tímido tiro de Duris. Nada más.

Azpilicueta – NOTABLE

Fue una de las novedades en la alineación. Formó en la banda derecha en detrimento de Marcos Llorente, que comenzó el partido en el banquillo. Cerró bien su costado en los primeros minutos. Puso un gran centro al área al que no llegaron a rematar ni Morata ni Pedri. En el segundo tiempo fue sustituido por Adama Traoré.

Eric García – BIEN

Otras de las sorpresas del once de España. No tuvo trabajo atrás en los primeros 45 minutos, aunque se le vio muy seguro con el balón en los pies. Tras un buen debut en la Eurocopa, fue sustituido por Pau Torres.

Laporte – NOTABLE

Tenía una reválida tras el gol de Lewandowski, donde el polaco le ganó claramente la partida. Sin trabajo atrás con Eric García como nuevo socio. Bien en la anticipación para mantener alta la presión. Al filo del descanso aprovechó un gran balón de Gerard Moreno para hacer el segundo tanto de España. Sin trabajo atrás, volvió a ser clave en ataque para que Pau Torres hiciera el quinto.

Jordi Alba – BIEN

Está de notable en Esta Eurocopa. El mejor jugador del partido contra Polonia jugó muy bien frente a Eslovaquia. Comenzó el encuentro con trabajo atrás que superó sin problemas. Los de Luis Enrique necesitan que se sume más al ataque. Grandísima asistencia a Sarabia en el tercer gol de España. Casi lo repite en los minutos finales.

Busquets – NOTABLE

Volvió el capitán. Tras superar el coronavirus y ver el partido frente a Polonia desde la grada, en la ‘final’ contra Eslovaquia fue titular. España es otra con él sobre el césped. El balón se mueve a otra velocidad cuando pasa por sus botas. Tras el fallo de Morata en el penalti fue el primero en arropar a su compañero y pedir el apoyo de un público que respondió dando calor al delantero de la Juventus. En el segundo tiempo, tras un gran encuentro, fue sustituido por Thiago. Hacía mucha falta. Fue elegido MVP del duelo.

Koke – NOTABLE

Busquets también le mejora. El jefe de la sala de máquinas de la selección española. A los 9 minutos provocó un penalti cometido por Hromada. Gran encuentro del jugador del Atlético de Madrid.

Pedri – BIEN

Intocable para Luis Enrique. Bien en la creación, aunque tiene que dar más. Se inventó una gran asistencia a Sarabia que el jugador del PSG no pudo materializar en gol. Luego, fue el canario el que erró un gran centro de Azpilicueta. Comienza la jugada que acaba con el tercer tanto de España.

Gerard Moreno – BIEN

Puro trabajo arriba. Sus movimientos generan espacios una y otra vez. De sus botas nació una asistencia perfecta a Laporte para hacer el segundo gol de España. Fue sustituido en los minutos finales.

Sarabia – SOBRESALIENTE

La última sorpresa en el once. Gran partido del jugador del PSG, que actuó tanto por la banda derecha como por la izquierda. Pudo hacer un gol tras recibir un gran pase de Pedri. Luego, un disparo suyo se estrelló en el larguero y Dubravka lo terminó metiendo dentro de la portería eslovaca. Sus centros siempre generan peligro. En el segundo acto puso la guinda a su gran partido haciendo el tercer gol de España, aunque quería. Asistió a Ferran para que el combinado nacional hiciese el cuarto de la tarde.

Morata – APROBADO

Intocable para Luis Enrique. Siempre cuestionado, pero siempre en el once titular. El esfuerzo no lo negocia, pero no tiene suerte. Antes del minuto 10 falló un penalti que hubiese puesto en ventaja a España. Después, un disparo suyo fue repelido a córner por el meta rival. A los 65’ fue sustituido por Ferran Torres en medio de una gran ovación que correspondió aplaudiendo al público.

Ferran Torres – BIEN

Entró en el minuto 65 y la primera pelota que tocó fue gol. Gran pase de Sarabia que definió a la perfección con la espuela.

Thiago – Bien

Entró por Busquets en el segundo tiempo. Participó en el quinto gol de España. Demostró su calidad en los pases.

Pau Torres – Bien

Emuló a Ferran Torres. Salió y la primera pelota que tocó, esta vez con la cabeza, acabó en gol. El quinto de España.

Oyarzabal

Adama Traoré

La Cartuja se volcó con él desde que comenzó a calentar. Y este cariño continuó cuando entró al terreno de juego. Ocupó el lateral derecho y demostró su potencial.

Luis Enrique – NOTABLE

Revolucionó el once y le salió bien. Dio entrada a Eric García por Pau Torres, Azpilicueta por Llorente, Busquets por Rodrigo y Sarabia por Dani Olmo. España se mostró muy superior a una selección eslovaca que no estuvo a la altura.