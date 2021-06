España | «Lanzan falsedades por miopía política»

Podemos ha expulsado del partido a Sandra Heredia, concejal de Adelante en el Ayuntamiento de Sevilla. Una purga, que ha provocado las críticas hacia la formación magenta. La propia Heredia, como no podía ser de otra manera, se ha referido a las «falsedades» del partido para echarla y ha advertido del «espectáculo» promovido por Podemos en una demostración de «miopía política».

En concreto, la concejal de Adelante Sandra Heredia, respecto a la cual Podemos ha pedido además su expulsión del citado grupo municipal, promovido por Podemos, IU, Equo, Alternativa Republicana, Primavera Andaluza e Izquierda Andalucista; ha lamentado que el partido la acuse de aspectos como no rendir cuentas ante su formación «ni realizar las donaciones de su excedente salarial como concejal que establece el código ético de Podemos».

Además, el partido le achaca su «filiación» a Anticapitalistas, la formación dirigida por Teresa Rodríguez, excoordinadora regional de Podemos y otrora candidata de Adelante a la Presidencia de la Junta de Andalucía, quien junto con otros siete diputados autonómicos fue expulsada del Grupo de Adelante en el Parlamento andaluz a instancias de Podemos, tras abandonar todos ellos dicho partido por sus diferencias con la entonces dirección nacional de Pablo Iglesias, pero conservar los escaños cosechados a través de la confluencia Adelante.

Ante ello, Sandra Heredia ha asegurado que los argumentos esgrimidos desde Podemos «están llenos de falsedades e intentos de desprestigio», si bien ella no prevé «entrar en una guerra, por respeto a las personas que confiaron con su voto en el proyecto de Adelante Sevilla y que no se merecen este lamentable espectáculo que aleja cada vez más a la gente de la política y sus representantes».

Empero, ha aclarado que su sueldo como concejala «no llega al mínimo para donar según el Código Ético de Podemos, al no superar las tres veces el SMI por estar liberada solo al 75% en el Ayuntamiento». Igualmente, ha asegurado que no tiene «ningún problema en rendir cuentas del trabajo» acometido en el mandato municipal, «allá donde haga falta». «De hecho, en reiteradas ocasiones lo he pedido a la organización y no se ha llevado a cabo», ha aseverado.

También asegura que «en ningún momento» se ha alejado de las posiciones y los debates dentro del grupo municipal de Adelante, conformado por ediles afiliados a Podemos o IU, dos en cada caso.

«Aunque estas situaciones son muy desagradables, no voy a dejar de trabajar por mis vecinas y vecinos, porque las ganas de trabajar no me las quita nadie. Sevilla merece más que este espectáculo que solo se explica desde la miopía política. Sevilla merece más, así que seguiré adelante», ha enfatizado, alegando que comenzó su actividad política «para intentar solucionar los problemas de la gente y de los barrios de Sevilla, y no para perder tiempo en estos menesteres».