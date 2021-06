Le cayeron encima a Viviana Gibelli por hacerle publicidad a Tiendas Daka (Imágenes)

La venezolana Viviana Gibelli fue duramente criticada en redes sociales luego de que publicara un video para promocionar la inauguración de una nueva sede para Tiendas Daka.

En Instagram, recientemente la presentadora de televisión venezolana Viviana Gibelli publicó un nuevo video en donde mostraba parte de los detalles de la inauguración para Tiendas Daka en La Trinidad, Caracas, razón por la que ganó muchos comentarios de críticas por parte de los internautas quienes aseguraron que no estaban de acuerdo con este tipo de contenido por parte de la criolla.

La mayoría de los usuarios de la comunidad virtual estuvieron comentando referente a que en el video de Viviana no se muestra “la realidad de Venezuela” por lo que no podían compartir con ella en este sentido. Además, resaltaron la grave situación económica que atraviesa la nación venezolana, en donde muchos no tendrían la posibilidad de adquirir alguno de los electrodomésticos que se promocionan en la mencionada tienda.

“Que triste como se prestan para mostrar una Venezuela que no corresponde con la realidad que vive más del 90% de la población”, fue el comentario de una seguidora para la también empresaria.

Cabe destacar que Viviana Gibelli no fue la única personalidad venezolana en estar presente en la inauguración de Tiendas Daka, puesto que también le hicieron compañía María Antonieta Duque y Patricia Schwarzgruber.

Estas fueron algunas de las criticas que recibió Viviana Gibelli por promocionar Tiendas Daka en La Trinidad:

