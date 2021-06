Policía mata de un disparo en la cabeza a una venezolana en Perú

1211199

Caracas. La venezolana Yohana Virginia Colmenárez Hernández, de 26 años de edad, murió en Perú al recibir un tiro en la cabeza disparado por un policía. El hecho ocurrió en la comunidad de Cambalache, en Puerto Maldonado, al sureste del país andino, la noche del domingo 20 de junio.

De acuerdo con el medio digital Notiyara Digital, efectivos de la policía de Perú llegaron al lugar donde se encontraba Colmenárez para poner fin a una celebración del Día del Padre, tras recibir quejas de los vecinos porque había toque de queda.

La intervención policial generó un altercado que terminó con la muerte de la venezolana, natural de Boca de Aroa, estado Yaracuy. «Yo soy testigo, yo le dije al policía que bajara el arma, que bajara el arma…; la bala me pegó a mí en el brazo», se escucha decir a un hombre en una grabación hecha pública por el periodista venezolano Sergio Novelli en su cuenta de Twitter.

