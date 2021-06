Adriana Azzi: Horóscopo del 24 de junio de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 24 de junio de 2021 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: Amante.

Número de suerte: 486

Recibes una llamada donde te ofrecen un negocio con una buena oportunidad. No tengas miedo adelante ten seguridad en lo que haces. Firmas segura de documento. Alegrías y celebraciones con alguien que te gusta. No es cuches comentarios de personas cercanas. Nuevos inicios.

Trabajo: Te mueves rápido hacia los objetivos. Avances seguro en lo económico y laboral.

Salud: Estrés.

Amor: Debes sentirte triunfador (a) en el amor. Buenas energías a tu lado que sabrás utilizar.

Parejas: Busca ayuda profesional, por el problema que estás pasando con tu pareja. Embarazo no esperado.

Solteros: Preocupación por los gastos. Deja el miedo sigue adelante no te detengas. Cancelas deudas pendientes.

Mujer: Estas pendiente de un hombre que dejaste por celos o inseguridad. Reconocen tus talentos.

Hombre: Recibes un pago pendiente. Se honesto (a) con la persona que te ayudo. Recibes una recompensa.

Consejo: Caminos abiertos adelante, no te detengas.

Tauro

Palabra clave: Aventura.

Número de suerte: 592

Te mantienes en una relación laboral o económica. Cuidado con una mujer cercana muy conflictiva. Hazte una limpieza espiritual. Necesitas hacer muchas cosas en tu entorno en lo espiritual. Deja el pasado aléjate busca otro camino. Has hecho muchas cosas con sacrificio por eso que cuídalo.

Trabajo: Estarás avanzando, haces muchas cosas a la vez. Utiliza tu intuición. La luz te alumbra adelante.

Salud: Sin novedad.

Amor: Ten en cuenta a tu pareja para un cambio. Tristeza y penas por ser querido (a) que se va de tu vida.

Parejas: Nuevas personas a tu lado. Cuídate de las traiciones. Alguien del pasado que llega a tu vida. Alegrías.

Solteros: Triunfos. Logros en el amor todo se activa. No camines solo en las calles oscuras.

Mujer: Amigos que te buscan. Recibes un regalo. La vida cambia si tú quieres. Alguien del extranjero que te busca.

Hombre: Debes hablar con persona conflictivas y aclarar todo. Alegrías. Triunfos. El mundo está para ti en lo que quieres.

Consejo: Ten más confianza en ti.

Géminis

Palabra clave: Diplomacia.

Número de suerte: 447

Soluciones importantes en tus manos. Alegrías por la recuperación de un familiar enfermo. Veras el camino con claridad. Sale el sol. Deja las tristeza todo pasa. Levántate no te quedes detenido. Si alguien no te conviene aléjate. Te siente impotente para hacer algo. Nada es fácil, deberás luchar.

Trabajo: Alguien conocido de poder económico que te busca para ofrecerte un empleo. Algo lento pero seguro.

Salud: Cuidado con los nervios.

Amor: Te encuentras con la persona esperada. Algo con separación, debes estar seguro (a) en lo que haces.

Parejas: Amigo que te ayuda en situación persona. Aventuras de cuidado. Triunfos en tu vida y tus manos.

Solteros: Has un ritual para la prosperidad. Debes eliminar obstáculos en tu camino. Algo con una cámara.

Mujer: Tu destino lo haces tú. Se activa el amor o alguien que está a tu lado te demuestra cuanto te quiere.

Hombre: Te agrupas con personas por algo político. Harás ejercicio de yoga. Cuidado con los celos.

Consejo: Se más solidario.

Cancer

Palabra clave: Decisión.

Número de suerte: 661

Comienzas nuevos proyecto. Todo mejora. Estas intrigado por llamadas telefónicas. Ganas algo por tu trabajo. No dudes de lo que es tuyo. Perdonar es importante. Dinero que llega que te deben. Firmas. Logros. Escucha esa amiga que te necesita. Todo fluye. Viaje de ida y vuelta.

Trabajo: Adelante lo que quieres lo logras en lo laboral. Compras de artículos de oficina.

Salud: Infección urinaria.

Amor: te regalan una piedra de cuarzo rosado. El amor a tu lado. Debes colaborar más en tu casa o donde vives.

Parejas: Deberás soportar a un familiar de tu pareja. Nuevo empleo. Cambios en tu vivienda.

Solteros: Estas en una gira con muchos éxitos. Vacaciones alegrías. Viaje preparado que se cumple.

Mujer: Se hace posible algo que quieres hacer. Te ayudan hacer algo en unas mudanzas. Cambios. Nuevos estrenos.

Hombre: Algo con un premio. Esta semana será de muchos crecimientos en lo económico y personal.

Consejo: Usa tu sabiduría.

Leo

Palabra clave: Conclusión.

Número de suerte: 238

Éxito después de muchos esfuerzo y trabajo. Pendiente con muchos documentos en tus manos. Cuidado con los conflictos innecesarios. Bendiciones en este dia. Cancela los pensamientos negativos. Busca el equilibrio en lo que haces. No empeores las situaciones por tu carácter.

Trabajo: Reunión con muchos jefes. Quédate calladito (a) ante muchas personas. Ten calma.

Salud: Atiende tu salud bucal.

Amor: Viajes paseos celebraciones y mucho disfrute con esa persona amada. Regalos inesperados.

Parejas: Hazte un ritual de limpieza. Llega un hombre a tu casa y ofrece cosas nuevas en la parte económica.

Solteros: Momentos importante con grupo. Tienes en tus manos las herramientas para hacer lo que quieres.

Mujer: Ganas una lucha. Están cuestionando como trabajas. Nuevas ideas. Regresas a un lugar de trabajo.

Hombre: Algo con una cartera pendiente. Atrapas miradas a persona que te gusta y logras eso que quieres.

Consejo: No dudes de tus decisiones.

Virgo

Palabra clave: Apoyo.

Número de suerte: 733

Tomas una decisión importante en lo personal. Haces mucho por un hijo. Escucha concejo que te da una persona más adulta que tú. Todo lo que haces es un aprendizaje. Te sientes agotado (a) por lo económico. Escucha esa persona que está a tu lado. Las cosas están lentas pero es seguro.

Trabajo: Adelante con tu trabajo. Tienes las herramientas en tus manos por algo que haces. Escucha tu yo interno.

Salud: Malestar respiratorio.

Amor: Abre tu corazón a esas personas que te aman. Invitación inesperada. Familia conocida que te busca.

Parejas: tus hermanos esperan más de ti. Un nuevo camino. Cambios. Celebraciones.

Solteros: Algo negativo que cae de tu vida y que sale. Vences a personas negativas. Sigue riendo tu buen humor funciona.

Mujer: Algo con el color blanco. Hecho curioso con rosas blancas. Inicias estudios por lo que trabajas.

Hombre: Evolución económica. Estas en la búsqueda del desarrollo personal Luchas discusiones que te haces irte de un lugar.

Consejo: El amor es importante, no lo rechaces.

Libra

Palabra clave: Creatividad.

Número de suerte: 118

Sientes preocupación por personas cercanas que no son verdaderos. Las cosas están lentas pero eso es tuyo. No te detengas por otros. Debes pensar y analizar las situaciones. Unión con un grupo de amigo. Piensa en una estrategia en lo que luchas. El amor a tu lado. Se activa la prosperidad.

Trabajo: No te detengas en lo laboral. Llegan nuevas propuestas. Busca el equilibrio en tu entorno.

Salud: Todo bien.

Amor: Buscas un nuevo amor. Desilusión que pasa. Deja los caprichos. Utiliza el sentido común para una conversación.

Parejas: No digas lo que vas hacer. Asistirás a una fiesta de reencuentro. Nuevos diseños en mente.

Solteros: La forma de ganar el dinero va a cambiar. Nuevos negocios. No te rindas en nada.

Mujer: Viajes a otra ciudad por viviendas. Algo con una persona extraña que te vigila. Sales de compras.

Hombre: Personas a tu lado muy generosa. Te dedican una canción. Cuídate de accidentes. No manejes de noche.

Consejo: No dudes de quien eres.

Escorpio

Palabra clave: Eterno.

Número de suerte: 649

En un abrir y cerrar de ojos tus planes se hacen realidad. No discutas ten calma has las cosas con tranquilidad. Cuidado con lo que dices. Usa tus habilidades sabiamente. Quieres que los demás hagan lo que tú dices. Organizas un viaje. La rueda de la fortuna a tu lado. Sigue adelante.

Trabajo: Si quieres lograr un cambio en lo laboral, debes lucharlo y trabajar más. Aumento de sueldo.

Salud: Mejorando de una enfermedad.

Amor: deja los miedos a lo que quieres. Padre que te necesita pero no quiere molestar. Llamada con buenas noticias.

Parejas: Éxito que llega a tu vida por tu trabajo. Personas de poder que te ayudan. Compra de flores.

Solteros: La prosperidad a tu lado. Renovación de documentos. Te vas de un sitio sin aviso.

Mujer: Éxito. Logros. Querida amiga utiliza tu intuición y poder esotérico. Cuidado con personas traicioneras.

Hombre: Cuidado con la traición y te están vigilando. Compras nerviosas. Te retiras de un grupo.

Consejo: No dejes la lucha.

Sagitario

Palabra clave: Plenitud.

Número de suerte: 915

Nuevas ideas que llegan a tus manos. Ayudas a un padre por situación económica. Deseos de regresar a tu casa. La armonía a tu lado. Ascenso en puerta por tus habilidades. Aléjate de personas negativas o conflictivas. Caminos abiertos para una decisión importante. Inicias un nuevo ciclo.

Trabajo: es hora de que enfrentes los temores. Nuevos inicios. Sale el sol en todo lo económico o laboral.

Salud: Atiende patología crónica.

Amor: Debes tomar conciencia de lo que haces o lo que tienes a tu lado. Éxito en un amor.

Parejas: Inicias estudios detenido. Algo con un boda que te sorprende. Nacimientos. Éxito.

Solteros: Es el momento de tomar la decisión en un viaje. No digas mentiras a seres queridos.

Mujer: personas en tu entorno que te molestan. Escucha lo que te dicen. Llega el bien a tu vida.

Hombre: tienes ideas buenas que te dan prosperidad. Vences obstáculo. Al final de túnel ves la luz.

Consejo: Ten valor no te dejes manipular.

Capricornio

Palabra clave: Triunfo.

Número de suerte: 541

Buenas noticias en lo laboral y económico. Cambio favorable que te trae beneficio. No cuentes lo que haces o esperas ya que las personas envidiosas destruyen. Hazte una limpieza espiritual. Bendiciones en tu vida que recibes por lo que ayudas a otros. Alguien te llama que te extraña.

Trabajo: Alegrías y celebraciones después de la firma de un contrato que te da una mejor vida. Buenos ingresos.

Salud: Dolores de cabeza.

Amor: Algo con una piedra morada que te regalan. Se activa la energía del amor. Nuevos inicios en el amor.

Parejas: Fecha que se concretan para un matrimonio firmas y alegrías. Nacimientos.

Solteros: cuidado no estés discutiendo con personas mayores que tú. Compra en familia con alegrías.

Mujer: No discutas en tu casa delante de los niños. Cambios positivos. Te vas de un lugar para mejor.

Hombre: Recibes dinero pendiente. Nuevos sueños. Emociones. Alegrías sitio con mucha música.

Consejo: Cambios en tu rutina necesario.

Acuario

Palabra clave: Calidad.

Número de suerte: 889

Nada esta fácil pero continua en tu lochas. Cambios favorables. Tienes mucha protección a tu lado. Hombre que te da consejos muy sabios. Sale el sol en tu camino. Lo detenido avanza. Nuevas oportunidades. Evita quedarte en tu casa sal en busca de las oportunidades. Libérate.

Trabajo: Debes salir adelante no te detengas. Nuevos colores un arcoíris de alegrías que viene.

Salud: Hacer dieta ejercicios o caminatas.

Amor: El pasado regresa cuidado no es bueno. Quieres salir de tu casa. No cuentes lo que haces a nadie.

Parejas: Tienes ideas buenas para tu familia. No cambiaras a esa persona que está a tu lado por nada ni nadie.

Solteros: Cuando estas con esa persona especial te olvidas de todo. Asistes a consulta esotérica para aclarar dudas.

Mujer: Cuídate de decisiones rápidas sin pensar. Logros triunfos. Reuniones y disfrutes.

Hombre: Alegrías con niños. Indensiciones por algo que debes firmar. Cambios en la rutina. Un nuevo futuro en otro país.

Consejo: Dios está dentro de ti.

Piscis

Palabra clave: Comparación.

Número de suerte: 748

Situaciones del pasado altamente presente en este día. Algo con Ángel que te gusta. Deja la flojera sal de la cama no consigues nada. Nuevas ideas que se activan. Vences un obstáculo. Mucho control con tu pareja que molesta. No te sientas solo (a). Inicios en un nuevo negocio. Has ejercicio respiración.

Trabajo: Recuerda que el trabajo en equipo es vital. Cambio de vehículo en lo que trabajas. Abundancia.

Salud: Hacer exámenes pendiente.

Amor: Asume tu responsabilidad en lo que debes hacer por otros. Conoces una persona muy espiritual.

Parejas: Tu trato carismático te lleva a logar lo que quieres con tu pareja. Regalo de flores.

Solteros: Has lo que pueda por otros en tu entorno. Tu familia espera por ti. Bendiciones a tu lado.

Mujer: La esperanza es importante no lo pierdas. Llamada con buenas noticias por un grupo de amigos.

Hombre: reconciliación con amigos del pasado. Algo con ritual necesario. Enciende una vela amarilla y has una petición.

Consejo: Deja el temor ya que no te deja avanzar.

