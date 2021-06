Biotina para el cabello: ¿realmente sirve?

La biotina está de moda en la rutina de grooming. Ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, al igual que sucede en la moda, existen ingredientes en la cosmética que su popularidad crece de forma imparable. De los más populares en los últimos años, junto con el carbón activado y las micelas, es esta vita, que se ha populariza por su uso en el cabello.

Así es, seguramente si has estado en una reunión, y alguien menciona que tiene problemas de caída de pelo, no faltará la persona que recomiende tomar cápsulas de este ingrediente. Pero he aquí el gran cuestionamiento, ¿verdaderamente sirve? A continuación, respondemos ésta y más preguntas.

¿Qué es la biotina?

Para tener todo bien claro, debemos comenzar con lo más básico, entender qué es la biotina. Es un tipo de vitamina B (recordemos que este grupo se encarga del metabolismo celular), la cual es conocida como la vitamina B7 o vitamina H. Al igual que la mayoría de las demás vitaminas, especialmente la B12, la biotina se obtiene principalmente de los alimentos: pescados, huevos, nueces, semillas, espinacas, brócoli, son algunas de las fuentes más comunes donde la encontramos. De ahí que la obtención de esta para el cuerpo no sea nada complicado.

¿Qué beneficios tiene?

Sabiendo que es una vitamina obtenida al consumir ciertos alimentos. Ahora es momento de explicarte cuáles son algunas de sus funciones en el cuerpo. El principal objetivo es convertir los carbohidratos, grasas y proteínas que consumimos en energía para nuestro cuerpo.Además, siendo el motivo de esta nota, la biotina se ha consagrado como el elixir para hacer crecer el cabello. Lo cual es cierto, ya que la queratina es la proteína necesaria para el buen funcionamiento tanto de la piel, pelo y uñas, mientras que la biotina es la encargada de apoyar la estructura de dicha proteína.

¿Quiénes deben tomar biotina?

Hasta este momento todo va marchando de maravilla con labiotina, verdaderamente parece la solución que habíamos estado esperando para evitar la caída del cabello. Pero he aquí un gran detalle: no debe considerarse como un suplemento de uso cotidiano, con nuestra propia alimentación será más que suficiente para tener los niveles correctos de esta vitamina. Acorde a los expertos con 30 a 100 microgramos al día de biotina será más que suficiente (obtenidos de los alimentos).

En teoría, acorde a información de la Clínica Mayo, las personas que deben consumir la biotina como un suplemento (en forma de cápsulas) son aquellas que tienen algún tipo de deficiencia. Puntualmente señalan dos: los bebés con dermatitis seborreica y las personas que se sometieron a alguna operación donde parte del estómago fue removida.

Pero ¿qué hay de aquellos que ya la están tomando o independiente de lo mencionado decidirán consumir cápsulas de biotina?, a continuación, la respuesta.

Consideraciones al consumirla

Si de todas formas estás decidido a incluir biotina en tu rutina para dar un extra de fuerza a tu cabello, la mejor recomendación que te podemos dar es acudir con un doctor el cual valore el consumo en cápsulas de esta. La razón por la que lo mencionamos se debe a que la gran mayoría de suplementos incluyen de 300 a 1,000 microgramos ¡por cápsula! La buena noticia es que actualmente no existe ningún estudio que compruebe que tener altos niveles de esta vitamina en el cuerpo sea tóxico, lo único que sucederá es que eliminarás ese extra al orinar.

Estudios recientes han mencionado que el exceso de biotina se puede ver reflejado en los resultados de muestras de sangre, pero como lo mencionamos al inicio, es un suplemento que ganó popularidad rápidamente, del cual apenas se están comenzando a estudiar los efectos secundarios (si es que existen).

¿Es una solución para la calvicie?

Estrictamente hablando de calvicie, la respuesta sería: no. Recuerda que, al momento de perder el cabello, ya sea por malos hábitoso genética, la única solución es el trasplante de otras partes donde tengamos pelo. Por su parte, si empiezas a notar que el cabello se adelgaza y cae en exceso, y no funcionaron los shampoos, mascarillas y lociones enfocadas en engrosarlo; ahí será el momento de acudir con un dermatólogo que puede evaluar que suplemento será el correcto para tomar.

GQ

Por: Reporte Confidencial

Apóyanos Compartiendo :