Chile | Más de cinco días sin agua: El drama que viven 128 familias de Antofagasta

Más de cinco días sin agua potable llevan un total de 128 familias de Antofagasta, luego de una rotura de matriz provocada por la antigüedad del terreno, viéndose afectados con altas deudas derivadas por el desperdicio interno de agua.

El hecho afecta a los residentes del Condominio Capitán José Dávila ubicada en las calles colindantes de Avenida Argentina, Homero Ávila, Eduardo Orchard y Nicanor Plaza, sector sur de la ciudad.

Carlos Villalobos, vecino y representante de la comunidad indico que “estos edificios fueron entregados en los años 70´ como residencias sociales, y que por cuestión de seguridad de nuestro vecinos, mayoritariamente adultos mayores y niños, se tomó la decisión de cercar los edificios, los cuales además, no cuentan con la documentación ya que se perdieron durante los años”.

Villalobos agrega también que “lo que nosotros estamos pidiendo es ayuda humanitaria, no queremos que nos regalen nada, estamos en pandemia y esta una situación desesperada en donde no tenemos para pagar el arreglo… necesitamos ayuda que hasta el día de hoy, no nos ha llegado”, emplazando a autoridades y empresas involucradas a tomar cartas en el asunto.

¿QUIÉN ES RESPONSABLE?

Consultada por El Diario de Antofagasta, desde la empresa Aguas Antofagasta Grupo EPM indicaron que lo ocurrido en el Condominio Capitán José Dávila de la capital regional, no es responsabilidad de la sanitaria, “esto tras analizar la problemática en terreno con nuestros técnicos y verificar que se trata de un problema en las redes internas del recinto”.

“Recordar que, las villas o condominios están acogidos a la ley de copropiedad, quiere decir que desde la llave de paso del medidor general hacia el interior de las viviendas, la responsabilidad es de los habitantes del condominio”, indican.

Asimismo, agregan que lamentan la situación que aqueja a la comunidad vecina, “que viene a sumarse a otros condominios sociales que tienen la misma problemática en su infraestructura sanitaria interna; en donde hemos apoyado desde el principio, con visitas a terreno, coordinación con dirigentes, autoridades y así encontrar una solución a esta situación de forma conjunta, porque sabemos la importancia que tiene el agua potable para las familias”.

Asimismo anunciaron una reunión con Serviu con el fin de ir más allá de la normativa ayudando y asesorando a que la infraestructura sanitaria que se construya a futuro en este tipo de proyectos, sea la adecuada para los habitantes de estos inmuebles.

Mientras tanto, los vecinos continúan en precarias condiciones sin poder acceder al vital elemento, no encontrando solución pronta más que hacer un millonario arreglo al sistema de alcantarillado interno con un valor de más de 40 millones de pesos, cifra que no pueden costear y que hasta hoy y los próximos días de no recibir apoyo de las autoridades, mantiene a 128 familias sin agua.