Exclusiva ND | Rafael Quiroz: Tareck El Aissami cree que la producción de crudo aumenta como la tasa de criminalidad

La crisis por el combustible no cesa en Venezuela. Aunque la escasez por la gasolina data desde hace varios años en el interior del país, la situación se agudizó en todo el territorio nacional con la puesta en marcha de la cuarentena por la pandemia: conductores pasan días enteros en las estaciones de servicio para tratar de abastecer a sus vehículos.El economista y especialista en Petróleo, Rafael Quiroz, conversó en exclusiva con ND y aseguró que actualmente la gasolina y el gasoil no alcanzan para abastecer su producción y mucho menos para la demanda interna. «Entre gasolina y gasoil no cubren ni 95 mil barriles por día (bpd) que, por supuesto es escaso para la demanda del parque automotor venezolano. El país necesita no menos entre 200 y 220 mil bpd para poder alimentar toda la demanda del mercado», dijo.

En ese sentido, aseguró que las principales plantas refinadoras del país simplemente «no dan para más». Detalló que el parque refinador, compuestos por seis complejos, cuatro de ellos de gran capacidad y dos de poco menos, no pueden alcanzar la cifra de 1.000.000 de bpd como lo estima la administración de Nicolás Maduro. «No estamos refinando ni siquiera el 10%, solamente llegamos a 8,5% y es insuficiente. El problema es que tenemos que recurrir a la importación de gasolina, gasoil y también de diésel».

Las colas persisten y se dice que el combustible subsidiado podría culminar en diciembre y que se podría establecer definitivamente el precio de la gasolina en divisas. ¿Qué nos dice al respecto?

«Creo en eso. Ya para final de diciembre Petróleos de Venezuela va a tratar de que la gasolina subsidiada desaparezca del mercado interno y que solo se representa la gasolina que se paga en divisas internacionales. En buena parte es saludable, pero también en la medida en cómo se dosifique y si se hace de manera gradual y que llegue a todos los consumidores», expresó.

A su juicio, Quiroz considera que Pdvsa no está en condiciones de seguir con el subsidio del combustible para el mercado interno. «Es necesario sincerar los costos de producción porque están por encima del precio y pos supuesto, esto desfavorece a Pdvsa», añade.

Recientemente Tareck El Aissami aseguró, una vez más, que para fin de año se cuadruplicaría la producción de crudo y que las refinerías estarán óptimas como hace algunos años ¿Cuál es el futuro inmediato y a mediano plaza tanto de la gasolina como del gasoil?

«El ministro sueña con eso y soñar no cuesta nada», señaló. Quiroz considera que El Aissami no tiene conocimiento acerca de la industria petrolera porque él es criminólogo.

Quiroz recuerda que no es la primera vez que El Aissami hace este tipo de anuncios. «Lo ha hecho de manera reiterada acompañado por el presidente Nicolás Maduro desde agosto del año pasado y no tienen conocimiento de que nunca, Venezuela, en toda la historia del petróleo, hasta nuestros días, jamás ha tenido un crecimiento interanual de 1.000.000 bpd como él lo propone», apunta.

En ese sentido, recuerda que los dos únicos picos altos que ha tenido el petróleo venezolano han sido en las relaciones 1971-1970 de 465.000 bpd y luego en el período 2004-2003 con una producción interanual de 414.000 bpd. «Ellos aspiran a ese crecimiento (1.000.000 bpd) que Venezuela jamás ha alcanzado. El ministro cree que la producción de petróleo aumenta como la tasa de criminalidad. Producir petróleo no es tan fácil como producir víctimas por el hampa común y la delincuencia en Venezuela», sentenció.

Quiroz asegura que la crisis por el combustible en el país, llegó para quedarse. Asimismo, afirma que el futuro inmediato a la escasez por estos recursos, serán iguales que el pasado inmediato: «vamos a seguir dependiendo de nuestros amigos, colegas y no colegas, miembros y no miembros de la OPEP. Vamos a estar a expensas de la solidaridad que puedan brindarnos. El problema de la escasez de combustible en Venezuela, llegó para quedarse, eso es bueno que lo tengamos presente» al menos «hasta que no haya una reestructuración de la industria petrolera, pasando por la reconstrucción del país», aseguró.