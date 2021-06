José Guerra: Con la Ley de ZEE se reconoce que el modelo estatista fracasó

El economista José Guerra consideró que la Ley de Zonas Económicas Especiales (ZEE) significa la «derrota del proyecto del socialismo del siglo XXI», la cual bajo la tutela del fallecido Hugo Chávez se centró desde 2006 en políticas de estatización de empresas.

«Se pretendía ese modelo con una economía con predominio del Estado. Están reconociendo que ese modelo fracasó. Es la negación de ese modelo estatista», comentó en una entrevista a la Voz de América.

Por su parte el también economista Henkel García lee esa ley como un «marco legal sensato» el cual privilegia los negocios de exportación, enfocados particularmente en los puertos del país.

Sin embargo, prevé que la ley por sí sola puede no ser suficiente para reactivar los ingresos: «Muy probablemente venga capital de inversión, pero no hay ni la credibilidad ni la confianza en quienes delinean las políticas económicas ni confianza de que Venezuela va a tener estabilidad en el mediano y largo plazo. Los montos de este tipo de inversiones no suelen ser altos», advirtió.

