Pacientes oncológicos del hospital Luis Razetti protestaron ante falta de atención en tratamientos

Caracas.- Pacientes oncológicos del hospital Luis Razetti, ubicado en Cotiza, en Caracas, protestaron la mañana de este miércoles, 23 de junio, debido a las dificultades que deben sortear por el precario funcionamiento del centro de salud, entre las que precisaron que tienen hasta seis meses sin recibir los resultados de las biopsias y tampoco cuentan con los informes por la falta de un transcriptor.

«Pedimos encarecidamente a las autoridades de sanidad que se avoquen al problema. Parece mentira que por un transcriptor, por una transcriptora, nosotros no podamos tener el informe. Hay centenares de pacientes esperando desde diciembre. No es posible que por una transcripción nuestras vidas estén en riesgo», expresó Margarita Ricoveri, paciente oncológica y periodista jubilada presente en la manifestación.

Asimismo, resaltaron las dificultades que deben afrontar quienes viven en el interior del país y deben acudir a Caracas, como es el caso que relató Gladis Rivas, quien reside en Caripito, estado Monagas, y tiene ocho meses sin regresar a su casa porque ha tenido que permanecer en la ciudad capital, con el apoyo de su hermana, para poder cumplir con su tratamiento. «Dios me ha dado la fortaleza para poder mantenerme», resaltó y precisó que está en medio de un proceso de quimioterapia.

Asimismo, las pacientes recalcaron que el centro de salud no cuenta con instalaciones óptimas, como por ejemplo baños que estén en funcionamiento. «Las dificultades de no tener baños aquí, porque no están activos, están inundados. Son muchas situaciones, muchos inconvenientes, y no hay quien te atienda. Deben buscar la manera de darle respuesta a los pacientes», manifestó Evelinda Rodríguez, otra de las pacientes presentes en la protesta.

Hasta 1.000 dólares implica cubrir parte de los gastos para tratamientos y exámenes de laboratorio que necesitan los pacientes del hospital Luis Razetti, según precisaron los presentes en la protesta de este miércoles. Algunos tuvieron que trasladarse hasta Caracas desde Puerto Ayacucho, en el estado Amazonas, en medio de las dificultades propias de la movilización en la actualidad.

Información de Jhon Pedraza Rodríguez.

